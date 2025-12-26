Agéndese: así se juega el último fin de semana del año en las grandes ligas del fútbol

Jhon Lucumí (izq), jugador de Bolonia de Italia; Richard Ríos (centro) jugador de Benfica de Portugal, y Jhon Arias (der), jugador de Wolverhampton de Inglaterra. Foto: Archivo Particular

El fútbol no se detiene y el último fin de semana del año llega cargado de acción en Europa y África. La Premier League, la Serie A, la Liga de Portugal y la Copa Africana de Naciones, traen, en unas fechas que no suelen tener mucha actividad deportiva, una agenda intensa, con partidos clave.

A medida que avanza la temporada, varios equipos comienzan a marcar su camino de cara al inicio de 2026 y a la recta final de las competiciones locales. En la Copa Africana de Naciones, ya empiezan a perfilarse las selecciones que avanzarán a los octavos de final del torneo.

Premier League: jornada 18 con duelos decisivos

La liga inglesa abre la agenda con una nueva fecha en pleno cierre de año. El líder Arsenal y sus perseguidores salen a escena en una jornada que puede mover la parte alta y baja de la tabla.

En la tabla, Arsenal lidera con 39 puntos, seguido muy de cerca por Manchester City (37) y Aston Villa (36). Chelsea y Liverpool comparten 29 unidades y buscan consolidarse en puestos europeos, mientras que West Ham, Burnley y Wolves —equipo en el que militan los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera— continúan comprometidos con el descenso.

Partidos del sábado 27 de diciembre de la Premier League:

Nottingham Forest vs. Manchester City | 7:30 a. m.

West Ham vs. Fulham | 10:00 a. m.

Brentford vs. Bournemouth | 10:00 a. m.

Liverpool vs. Wolves | 10:00 a. m.

Arsenal vs. Brighton | 10:00 a. m.

Burnley vs. Everton | 10:00 a. m.

Chelsea vs. Aston Villa | 12:30 p. m.

Partidos del domingo 28 de diciembre de la Premier League:

Sunderland vs. Leeds | 9:00 a. m.

Crystal Palace vs. Tottenham | 11:30 a.m.

Serie A: jornada 17 y choque de gigantes

El fútbol italiano también entra en la recta final del año con una fecha que incluye partidos de alto voltaje, especialmente el cruce entre Atalanta e Inter, equipo que lidera la Serie A con 33 puntos, seguida por Milan (32) y Napoli (31).

Uno de los focos estará puesto en el duelo entre Torino y Cagliari, que tendrá frente a frente a dos referentes colombianos: Duván Zapata y Yerry Mina. El delantero vallecaucano, ya recuperado de su lesión de rodilla, es el ‘9’ titular del equipo local, mientras que Mina se ha consolidado como el jefe de la defensa visitante.

Además de Zapata y Mina, la Serie A cuenta con una nutrida presencia colombiana. Juan Guillermo Cuadrado (Pisa), Juan David Cabal (Juventus), Jhon Lucumí (Bolonia), Devis Vásquez (Roma), Daniel Mosquera (Hellas Verona) y Yeferson Paz (Sassuolo).

Partidos del sábado 27 de diciembre de la Serie A:

Parma vs. Fiorentina | 6:30 a. m.

Torino vs. Cagliari | 9:00 a. m.

Lecce vs. Como | 9:00 a. m.

Udinese vs. Lazio | 12:00 p. m.

Pisa vs. Juventus | 2:45 p. m.

Partidos del domingo 28 de diciembre de la Serie A:

Milan vs. Hellas Verona | 6:30 a. m.

Cremonese vs. Napoli | 9:00 a. m.

Bolonia vs. Sassuolo | 12:00 p. m.

Atalanta vs. Inter | 2:45 p. m.

Partidos del lunes 29 de diciembre de la Serie A:

Roma vs. Genoa | 2:45 p. m.

Liga de Portugal: cierre de año con clásicos y liderato firme

En Portugal se disputa parte de la jornada 16, con los tres grandes como protagonistas y un liderato sólido de Porto, invicto con 43 puntos. Lo siguen Sporting de Lisboa, equipo en el que juega el colombiano Luis Javier Suárez (38), y Benfica, donde milita el volante de la selección de Colombia Richard Ríos (35).

Partidos del sábado 27 de diciembre de la liga de Portugal:

Famalicão vs. Estrela Amadora | 1:00 p. m.

Estoril vs. Alverca | 3:30 p. m.

Partidos del domingo 28 de diciembre de la liga de Portugal:

Arouca vs. Gil Vicente | 10:30 a. m.

Casa Pia vs. Guimarães | 10:30 a. m.

Braga vs. Benfica | 1:00 p. m.

Sporting Lisboa vs. Rio Ave | 3:30 p. m.

Partidos del lunes 29 de diciembre de la liga de Portugal

Porto vs. AVS | 3:15 p. m.

Copa Africana de Naciones: segunda fecha de la fase de grupos

La agenda se completa con la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, en la que varias selecciones históricas buscan encaminar su clasificación.

La selección de RD Congo, posible rival de la selección de Colombia en el Mundial de la FIFA de 2026 podría sellar su clasificación a los octavos de final del certamen si logra vencer a la selección de Senegal.

Partidos del sábado 27 de diciembre de la Copa Africana de Naciones:

Benín vs. Botsuana | 10:00 a. m.

Senegal vs. RD Congo | 12:30 p. m.

Uganda vs. Tanzania | 3:00 p. m.

Nigeria vs. Túnez | 3:00 p. m.

Partidos del domingo 28 de diciembre de la Copa Africana de Naciones:

Gabón vs. Mozambique | 7:30 a. m.

Guinea Ecuatorial vs. Sudán | 10:00 a. m.

Argelia vs. Burkina Faso | 12:30 p. m.

Costa de Marfil vs. Camerún | 3:00 p. m.

