¡Agéndese! Así se jugarán los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26

Sin duda la serie más atractiva será la que enfrente a Real Madrid de España con Manchester City de Inglaterra.

27 de febrero de 2026 - 12:39 p. m.
Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI
Este viernes 27 de febrero de 2026 se sortearon en Nyon, Suiza, los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League. Los ocho mejores equipos de la fase de grupo esperaban por los ocho clasificados a través de los playoffs. Una ronda que terminó el miércoles 25 de febrero de 2026.

Ahora, cada uno de los 16 clubes europeos ya conoce su rival en la ronda de octavos de final y sin duda el emparejamiento que más llamó la atención fue el de Real Madrid contra Manchester City. Españoles e ingleses volverán a verse las caras por cuarta temporada consecutiva en un partido de eliminación directa.

Eso sí, este duelo no será el único que se robe las miradas en Europa, pues el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz también tendrá un compromiso muy interesante. Todo eso sin contar que la gran sorpresa del torneo, Bodo Glimt de Noruega, corrió con suerte de no enfrentar a uno de los candidatos al título.

Octavos de final de la Champions League

Equipo AEquipo B
Real Madrid (ESP)vs.Manchester City (ING)
Atalanta (ITA)vs.Bayern Múnich (ALE)
Bodo Glimt (NOR)vs.Sporting de Lisboa (POR)
París Saint-Germain (FRA)vs.Chelsea (ING)
Newcastle United (ING)vs.FC Barcelona (ESP)
Galatasaray (TUR)vs.Liverpool (ING)
Atlético de Madrid (ESP)vs.Tottenham (ING)
Bayern Leverkusen (ALE)vs.Arsenal (ING)

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions?

Los cotejos de ida se llevarán a cabo el martes 10 y miércoles 11 de marzo y los duelos de vuelta serán una semana después. Martes 17 y miércoles 18 del mismo mes. Además, también ha quedado designado el cuadro final del campeonato.

En ese sentido, la parte del cuadro más reñida es la izquierda que podría deparar un juego de cuartos de final entre Real Madrid y Bayern Múnich. Dos serios y maduros candidatos a quedarse con la ‘Orejona’ de este año.

Vale la pena recordar que la final de esta versión de la competencia será en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Habrá que esperar a ver qué club del Viejo Continente se alzará con el trofeo más prestigioso del fútbol europeo.

