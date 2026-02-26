Publicidad

Sorpresa en el continente: Lanús es campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo

El colombiano Jorge Carrascal jugó 58 minutos y no pudo marcar la diferencia, al menos con una incidencia directa en el marcador final.

27 de febrero de 2026 - 04:20 a. m.
Lanús de Argentina es campeón por primera vez en su historia de la Recopa Sudamericana.
Foto: AFP - MAURO PIMENTEL
No pesaron los millones de Flamengo y Lanús se impuso 3-2 en la final de vuelta de la Recopa Sudamericana. El estadio Maracanã de Río de Janeiro se llenó con la ilusión de ver al Fla levantar un trofeo continental más, pero el club argentino le aguó la fiesta ganando el partido en el tiempo extra.

Luego de ganar 1-0 en Argentina, Lanús fue el primero en anotar en Brasil. El gol fue en el minuto 29 gracias a Rodrigo Castillo. Sin embargo, ocho minutos después el uruguayo Giorgian De Arrascaeta volvió a meter en partido a la escuadra carioca. Así terminó el primer tiempo en el estadio Maracaná.

No fue hasta el 85′ que Jorge Luis Frello empató el marcador global, poniendo el 2-1 en el compromiso. De esa forma, el cotejo se extendió hasta los tiempos suplementarios, mientras caía una lluvia torrencial en Río de Janeiro. Aunque parecía que Flamengo iba a anotar, Lanús terminó ganando la serie y el partido con dos goles. José María Canale (118′) y Dylan Aquino (120′).

Primera Recopa de Lanús

Lanús se une al selecto grupo de ganadores de la Recopa Sudamericana junto a Racing (1), Fluminense (1), Independiente del Valle (1), Palmeiras (1), Defensa y Justicia (1), Flamengo (1), Atlético Nacional (1), Atlético Mineiro (1), Corinthians (1), Santos (1), Cienciano (1), Cruzeiro (1), Vélez Sarsfield (1), Independiente (1), Colo Colo (1) y Nacional de Uruguay (1).

Más arriba en el palmarés aparecen Gremio con dos títulos, Internacional de Porto Alegre con otros dos, Liga de Quito (2), Olimpia (2), São Paulo (2) y finalmente los dos más ganadores. River Plate con tres y Boca Juniors con cuatro.

Con la consagración de Lanús, es la segunda vez consecutiva que el campeón de la Copa Sudamericana se impone al campeón de la Copa Libertadores en la final de la Recopa Sudamericana. El ganador en 2025 fue Racing Club de Argentina, que venció a Botafogo de Brasil.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

