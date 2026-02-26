Publicidad

Sorteo de los octavos de final de Champions: hora y dónde ver en vivo

La gran final de la UEFA Champions League 2025/26 será el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Daniel Montoya Ardila
26 de febrero de 2026 - 10:19 p. m.
Trofeo de la UEFA Champions League.
Trofeo de la UEFA Champions League.
Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI
Listos los 16 mejores equipos de Europa. El gran partido de la última jornada de playoffs de la Champions corrió por cuenta de Juventus y Galatasaray. A pesar de arrastrar un 5-2 en contra del partido de ida en Turquía, el equipo italiano logró empatar el marcador global con tres goles y un jugador menos.

Sin embargo, ya en el tiempo extra en Turín, el club más ganador de Italia erró una gran ocasión de gol y a partir de allí comenzó a perder el control del encuentro. Tanto que Galatasaray comenzó a hacer notar al futbolista de más y anotó el 3-1 en el compromiso y el 6-5 en el global.

Finalmente, el equipo turco anotó otro tanto en el minuto 119 para sellar la clasificación a octavos de final de la Champions League. Sin embargo, esta no fue la única sorpresa de la jornada pues el actual campeón sufrió más de la cuenta y el subcampeón fue eliminado por una escuadra de Noruega.

Playoffs de UEFA Champions League

Bodo Glimt venció 2-1 al Inter de Milán en Italia. El resultado confirmó la victoria 3-1 en Noruega y selló la primera victoria de un club de ese país en una eliminatoria de Champions y la eliminación del finalista del año pasado.

A pesar de no haber tenido la misma suerte que Inter, París Saint-Germain casi no puede eliminar a su compatriota Mónaco. El campeón de Europa venció 3-2 en el cotejo de ida y empató 2-2 en la vuelta. Un apretado global de 5-4.

Otro duelo interesante de los playoffs fue Real Madrid vs. Benfica. El cuadro español ganó en Portugal 1-0. Un marcador que rápidamente fue empatado por los lusos en la capital española. No obstante, el Merengue terminó ganando 2-1.

Clasificados a los octavos de Champions

  • Atlético de Madrid 4 (7) - (4) 1 Club Brujas
  • Newcastle United 3 (9) - (3) 2 Qarabag Agdam
  • Bayern Leverkusen 0 (2) - (0) 0 Olympiacos
  • Inter de Milán 1 (2) - (5) 2 Bodo Glimt
  • Atalanta 4 (4) - (3) 1 Borussia Dortmund
  • Juventus 3 (5) - (7) 2 Galatasaray
  • PSG 2 (5) - (4) 2 Monaco
  • Real Madrid 2 (3) - (1) 1 Benfica

¿Cómo funciona el sorteo de la Champions?

Los ocho equipos clasificados directamente a octavos de final quedarán sembrados en llaves diferentes. Esto quiere decir que en esta ronda no podrán enfrentarse entre sí y además quedarán en lados diferentes del cuadro.

Arsenal (primero de la fase de grupo) queda plantado del lado contrario de Bayern Múnich (segundo de la fase de grupo). Lo mismo ocurrirá con todos los demás clubes que ocuparon de la tercera a la octava plaza en la fase de grupo.

Liverpool (tercero) de un lado del cuadro, Tottenham (cuarto) del otro. FC Barcelona (quinto) de un lado, Chelsea (sexto) del otro. Sporting de Lisboa (séptimo) de un lado, y Manchester City (octavo) del otro lado del cuadro.

¿Cuándo es el sorteo de la UEFA Champions League?

Los enfrentamientos de octavos de final se conocerán el viernes 27 de febrero de 2026 a partir de las 12:00 p.m. Se podrá ver en vivo a través de las redes sociales de la UEFA o la señal vía streaming de Disney+ en Colombia.

La ceremonia será en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Eso sí, este sorteo solo definirá los cruces de octavos, pues para la ronda de cuartos de final y semifinales se volverá a realizar un sorteo para definir los compromisos.

Finalmente, los encuentros de octavos de final, sean cuales sean, se jugarán durante la segunda y tercera semana de marzo. Los partidos de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo y los partidos de vuelta el 17 y 18 de ese mismo mes.

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

