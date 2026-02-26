En penales, Deportes Tolima clasificó a la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima perdió 1-0 el partido en Ibagué, pero avanzó de ronda en la Copa Libertadores gracias a la serie de penales. Foto: Deportes Tolima

Deportes Tolima perdió, pero se clasificó. A pesar de caer 1-0 en su propio estadio, el conjunto Pijao accedió a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América a través de la tanda de penales luego de vencer 3-0 en la serie a Deportivo Táchira. El conjunto venezolano anotó en el minuto 90+4.

Ese tardío gol puso en duda, al menos por un momento, la fortaleza de Tolima, pues luego de ganar 1-0 en el vecino país, parecía innecesario ese sufrimiento en el final del partido. No obstante, los cobradores colombianos fueron infalibles, mientras que los visitantes erraron todos sus intentos.

¿Contra quién jugará Tolima?

Ya con el boleto a tercera fase de Copa CONMEBOL Libertadores asegurado, el club colombiano ya conoce a su rival en esta ronda. Será O’ Higgins de Chile, el cual eliminó a Bahía de Brasil también desde los lanzamientos de penal.

La serie entre colombianos y chilenos comenzará el miércoles 4 de marzo de 2026 en el país austral. El partido de vuelta se jugará el miércoles 11 de marzo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde hoy perdió Tolima.

Con esto, Deportes Tolima es el segundo equipo tricolor que instala su nombre en la tercera fase de la Libertadores. El otro combinado nacional es Deportivo Independiente Medellín, el cual avanzó con menos sufrimiento de local.

Tolima y Medellín en Libertadores

Luego de vencer 2-1 en Montevideo a Liverpool de Uruguay y empatar sin goles en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín accedió sin muchos contratiempos a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América.

Ahora, deberá derrotar a otro club charrua, Juventud, si quiere poner su nombre en la fase de grupos de la ‘Gloria Eterna’. A diferencia de Tolima, Medellín arrancará la serie de local y la terminará como visitante.

En caso de que alguno de los equipos colombianos no salga victorioso de sus enfrentamientos, recaerán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la cual los esperarán otros dos conjuntos nacionales aún por definir.

