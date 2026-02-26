Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

En penales, Deportes Tolima clasificó a la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026

El equipo colombiano sufrió más de la cuenta, pero logró avanzar luego de ganar 3-0 en la tanda de lanzamientos desde el punto penal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
27 de febrero de 2026 - 03:30 a. m.
Deportes Tolima perdió 1-0 el partido en Ibagué, pero avanzó de ronda en la Copa Libertadores gracias a la serie de penales.
Deportes Tolima perdió 1-0 el partido en Ibagué, pero avanzó de ronda en la Copa Libertadores gracias a la serie de penales.
Foto: Deportes Tolima
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Deportes Tolima perdió, pero se clasificó. A pesar de caer 1-0 en su propio estadio, el conjunto Pijao accedió a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América a través de la tanda de penales luego de vencer 3-0 en la serie a Deportivo Táchira. El conjunto venezolano anotó en el minuto 90+4.

Ese tardío gol puso en duda, al menos por un momento, la fortaleza de Tolima, pues luego de ganar 1-0 en el vecino país, parecía innecesario ese sufrimiento en el final del partido. No obstante, los cobradores colombianos fueron infalibles, mientras que los visitantes erraron todos sus intentos.

Vínculos relacionados

Sorteo de los octavos de final de Champions: hora y dónde ver en vivo
Cristiano Ronaldo adquirió una porción considerable de un club de la Liga de España
Estos son los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League 2025/26

¿Contra quién jugará Tolima?

Ya con el boleto a tercera fase de Copa CONMEBOL Libertadores asegurado, el club colombiano ya conoce a su rival en esta ronda. Será O’ Higgins de Chile, el cual eliminó a Bahía de Brasil también desde los lanzamientos de penal.

La serie entre colombianos y chilenos comenzará el miércoles 4 de marzo de 2026 en el país austral. El partido de vuelta se jugará el miércoles 11 de marzo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde hoy perdió Tolima.

Con esto, Deportes Tolima es el segundo equipo tricolor que instala su nombre en la tercera fase de la Libertadores. El otro combinado nacional es Deportivo Independiente Medellín, el cual avanzó con menos sufrimiento de local.

Tolima y Medellín en Libertadores

Luego de vencer 2-1 en Montevideo a Liverpool de Uruguay y empatar sin goles en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín accedió sin muchos contratiempos a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América.

Ahora, deberá derrotar a otro club charrua, Juventud, si quiere poner su nombre en la fase de grupos de la ‘Gloria Eterna’. A diferencia de Tolima, Medellín arrancará la serie de local y la terminará como visitante.

En caso de que alguno de los equipos colombianos no salga victorioso de sus enfrentamientos, recaerán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la cual los esperarán otros dos conjuntos nacionales aún por definir.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Deportes Tolima

Deportes Tolima Copa Libertadores

Copa Libertadores

Copa Libertadores Deportes Tolima

Partido Deportes Tolima

partido deportes tolima copa libertadores

copa libertadores deportes tolima

deportes tolima copa libertadores hoy

partido de deportes tolima copa libertadores

deportes tolima copa libertadores

tolima copa libertdores

resultado deportes tolima

reusltado deportes tolima copa libertadores

tolima vs tachira

tachira vs tolima

contra quién jugará Tolima

Tolima y Medellín en Libertadores

 

Honesto(98692)Hace 37 minutos
Con un Futbol muy regular clasifico a la siguiente ronda, tienen que mejorar mucho pues entre más se avanza los rivales son más difíciles.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.