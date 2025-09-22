Balón de Oro 2025: la lista completa de los ganadores de la gala

El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, y la centrocampista española del Barcelona y ganadora del Balón de Oro 2024, Aitana Bonmati, posan después de recibir los premios Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 de France Football en el Teatro du Châtelet en París el 22 de septiembre de 2025. Foto: AFP - FRANCK FIFE

El Teatro del Châtelet en París fue el escenario este lunes de una noche cargada de emociones, brillo y también recuerdos, durante la entrega del Balón de Oro 2025.

Los grandes triunfadores fueron Ousmane Dembélé (PSG) y Aitana Bonmatí (Barcelona), quienes se llevaron los máximos galardones individuales del fútbol mundial: el Balón de Oro.

Para el francés fue su primera conquista, tras una temporada histórica con el París Saint-Germain, mientras que la catalana celebró su tercer trofeo consecutivo tras ser la figura de Barcelona y España, consolidándose como la gran referente del balompié femenino.

La gala también estuvo marcada por un momento conmovedor: se rindió homenaje al portugués Diogo Jota y a su hermano, fallecidos recientemente, en un tributo que unió a jugadores, dirigentes y aficionados en un aplauso que sobrepasó lo deportivo.

En cuanto a los otros premios, Lamine Yamal fue segundo en la votación del Balón de Oro, pero repitió como ganador del Trofeo Kopa al mejor jugador joven, mientras que su compatriota Luis Enrique recibió el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador tras guiar al PSG a una temporada de ensueño, en la que el club parisino también fue distinguido como mejor equipo del año.

Por su parte, la colombiana Linda Caicedo volvió a figurar entre las estrellas del fútbol mundial: ocupó el segundo lugar en el Trofeo Kopa Femenino, que reconoce a la mejor jugadora sub-21, reafirmando su lugar entre las grandes promesas del deporte. La ganadora fue Vicky López, elegida como la mejor futbolista joven del planeta.

El reconocimiento al fútbol femenino tuvo otro capítulo importante con el Arsenal, coronado como mejor club tras conquistar la Champions League. Además, el italiano Gianluigi Donnarumma recibió el premio al mejor portero del año, confirmando su vigencia en la élite.

A continuación la lista completa de ganadores:

Ganadores del Balón de Oro 2025

Balón de Oro masculino:

Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain).

Balón de Oro femenino:

Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona).

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain).

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)

Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra).

Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)

Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal).

Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)

Ewa Pajor (POL/FC Barcelona).

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona).

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)

Vicky López (ESP/FC Barcelona).

Trofeo Lev Yashin (mejor portero):

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City).

Trofeo Lev Yashin (mejor portera):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea).

Premio Sócrates (acción solidaria)

Fundación Xana.

Mejor equipo masculino:

Paris Saint-Germain.

Mejor equipo femenino:

Arsenal.

