¡Atención! Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025: ¿por qué fue escogido?

El francés Ousmane Dembélé fue reconocido este lunes con el Balón de Oro 2025, premio que reconoce al mejor jugador de la temporada en el fútbol mundial. El galardón fue entregado por el ídolo brasileño Ronaldinho.

El francés le ganó el pulso al español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Completaron el ‘top 5’ egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.

¿Por qué fue escogido Dembélé como Balón de Oro 2025?

Luego de la marcha de Kylian Mbappé a Real Madrid, Dembélé se convirtió en el líder del París SG que ganó todos los títulos posibles (Ligue 1, la Copa francesa, la Champions League y la Supercopa de Europa), salvo el novedoso Mundial de Clubes, donde Chelsea dejó al club de Luis Enrique sin una temporada perfecta. El galo de 28 años marcó 35 goles y dio 16 pases de gol.

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al español Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City.

El mensaje de Dembélé

“Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023”, declaró Ousmane Dembélé.

“Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró”, añadió el exjugador del FC Barcelona. “El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé por el equipo para ganar la Liga de Campeones”.

Dembélé, histórico en Francia

Ousmane Dembélé protagonizó una verdadera transformación en apenas unos meses. El jugador desequilibrante alabado por sus regates, pero criticado por su falta de gol es ahora un finalizador.

Y bajo la batuta de su entrenador Luis Enrique ha aumentado aún más su influencia sobre el juego, participando a menudo en la construcción.

PSG, mejor club de la temporada, colocó a cinco jugadores en el top 10: además de Dembélé, Vitinha (3º), Achraf Hakimi (6º), Gianluigi Donnarumma (9º) y Nuno Mendes (10º).

Además, es el sexto futbolista francés en lograr el Balón de oro, tres años después de Karim Benzema, que lo logró en la primera edición en que el premio se entregó teniendo en cuenta una temporada deportiva y no el año natural como había ocurrido hasta entonces.

Los otros franceses fueron Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

