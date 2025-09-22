No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¡Atención! Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025: ¿por qué fue escogido?

El francés fue la gran estrella de París Saint-Germain, ganador de la Champions League y mejor club de la temporada.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
22 de septiembre de 2025 - 09:24 p. m.
Ousmane Dembélé una de las grandes figuras del PSG celebra el triunfo contra Real Madrid.
Ousmane Dembélé una de las grandes figuras del PSG celebra el triunfo contra Real Madrid.
Foto: AFP - JUAN MABROMATA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El francés Ousmane Dembélé fue reconocido este lunes con el Balón de Oro 2025, premio que reconoce al mejor jugador de la temporada en el fútbol mundial. El galardón fue entregado por el ídolo brasileño Ronaldinho.

El francés le ganó el pulso al español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Completaron el ‘top 5’ egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.

Vínculos relacionados

Así fue la gala del Balón de Oro 2025: los mejores momentos de la ceremonia
Así se jugará la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el final de la fecha 12 este domingo

¿Por qué fue escogido Dembélé como Balón de Oro 2025?

Luego de la marcha de Kylian Mbappé a Real Madrid, Dembélé se convirtió en el líder del París SG que ganó todos los títulos posibles (Ligue 1, la Copa francesa, la Champions League y la Supercopa de Europa), salvo el novedoso Mundial de Clubes, donde Chelsea dejó al club de Luis Enrique sin una temporada perfecta. El galo de 28 años marcó 35 goles y dio 16 pases de gol.

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al español Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City.

El mensaje de Dembélé

“Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023”, declaró Ousmane Dembélé.

“Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró”, añadió el exjugador del FC Barcelona. “El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé por el equipo para ganar la Liga de Campeones”.

Dembélé, histórico en Francia

Ousmane Dembélé protagonizó una verdadera transformación en apenas unos meses. El jugador desequilibrante alabado por sus regates, pero criticado por su falta de gol es ahora un finalizador.

Y bajo la batuta de su entrenador Luis Enrique ha aumentado aún más su influencia sobre el juego, participando a menudo en la construcción.

PSG, mejor club de la temporada, colocó a cinco jugadores en el top 10: además de Dembélé, Vitinha (3º), Achraf Hakimi (6º), Gianluigi Donnarumma (9º) y Nuno Mendes (10º).

Además, es el sexto futbolista francés en lograr el Balón de oro, tres años después de Karim Benzema, que lo logró en la primera edición en que el premio se entregó teniendo en cuenta una temporada deportiva y no el año natural como había ocurrido hasta entonces.

Los otros franceses fueron Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Balón de Oro 2025

Nominados Balón de Oro 2025

Favoritos Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé Balón de Oro

Lamine Yamal Balón de Oro

PSG campeones Champions 2025

Barcelona Lamine Yamal prodigio

Dónde ver Balón de Oro 2025

Hora Balón de Oro 2025 Colombia

Balón de Oro 2025 en vivo

Messi Cristiano Ronaldo récord Balón de Oro

Rodri Balón de Oro 2024

Aitana Bonmatí Balón de Oro femenino

Alexia Putellas nominada Balón de Oro

Real Madrid boicot Balón de Oro

Mbappé nominados Balón de Oro 2025

Vinícius Junior Balón de Oro

Eurocopa 2024 ganadores

Canal para ver Balón de Oro 2025

Balón de Oro Teatro del Chatelet París

balon de oro

balon de oro hora

balon de hora tv

favoritos balon de oro

lamine

lamine yamal

yamal

dembele

barcelona

psg

real madrid

nominados balon de oro

balon de oro colombia

ballon d or

ballon d'or

balon de oro 2025

gala balon de oro 2025

cuando es la gala del balon de oro

ballon d’or 2025

ceremonie ballon d’or 2025

ballon d’or 2025 date et heure

ballon d or 2025 date et heure

ballon d'or 2025

claro sports

balon de oro en vivo

quién ganó el balón de oro 2025

quién ganó el balón de oro

balon de oro 2025 en vivo

donde ver el balon de oro

quien gano el balon de oro

gala del balon de oro

ganador balon de oro 2025

por donde ver la ceremonia del balon de oro

balon de oro donde ver

balon de oro 2025 donde ver

transmision balon de oro 2025

quien ganó el balón de oro 2025

ganador del balon de oro

claro sports en vivo

quien gano el balon de oro 2025 hombres

quien gano el balón de oro

quién se ganó el balón de oro 2025

gala balon de oro en vivo

quien gano el balon de oro 2025 masculino

ganador del balón de oro 2025

gala del balón de oro

ganador balon de oro

balon de oro 2025 donde ver colombia

balón de oro en vivo

donde ver la gala del balon de oro 2025 colombia

balón de oro ranking

claro sport

dónde ver la gala del balón de oro

quién se ganó el balón de oro

balón de oro 2025 en vivo

balon de oro 2025 ganador

quien gano el balón de oro 2025

gala balón de oro

ganador del balón de oro

france football

quien se gano el balon de oro

quien ganó el balón de oro

premiacion balon de oro 2025

gala del balon de oro 2025 en vivo

ballon de oro

donde ver balon de oro 2025

balón de oro 2025 quién lo ganó

balón de oro 2025 votar

gala de balon de oro 2025

quién ganó el balón de oro hoy

gala de balon de oro

balón de oro 2025 hora

balon de oro 2025 cuando es

nominados balon de oro 2025

donde ver la gala del balon de oro en colombia

a que hora entregan el balon de oro 2025

balon de oro donde ver colombia

donde ver el balon de oro en colombia

dembele balon de oro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar