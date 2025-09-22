No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha son los principales candidatos al principal galardón individual de la temporada.

Redacción Deportes
22 de septiembre de 2025 - 06:22 p. m.

Actualizaciones clave

EN VIVO: entrega del balón de oro, ¿quiénes serán los ganadores?
Las estrellas de la élite del fútbol se congregan este lunes en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para celebrar a los mejores jugadores de la temporada 2024-25 tanto en la rama masculina como en la femenina.

El francés del París Saint-Germain, Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, son los favoritos para levantar su primer Balón de Oro. La colombiana Linda Caicedo está nominada al Trofeo Kopa Femenino 2025, a mejor futbolista menor de 21 años.

Siga el minuto a minuto de la Gala del Balón de Oro 2025:

Las favoritas del balón de oro femenino

En la rama femenina las favoritas son Alexia Putellas (España), Mariona Caldentey (España), Alessia Russo (Inglaterra) y Caroline Graham Hansen (Noruega).

Los últimos cinco ganadores

2024: Rodri Hernández (España)

2023: Lionel Messi (Argentina)

2022: Karim Benzema (Francia)

2021: Lionel Messi (Argentina)

2020: no entregado por la pandemia

2019: Lionel Messi (Argentina)

Redacción Deportes

