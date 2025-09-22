EN VIVO: entrega del balón de oro, ¿quiénes serán los ganadores?

Resume e infórmame rápido

Las estrellas de la élite del fútbol se congregan este lunes en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para celebrar a los mejores jugadores de la temporada 2024-25 tanto en la rama masculina como en la femenina.

El francés del París Saint-Germain, Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, son los favoritos para levantar su primer Balón de Oro. La colombiana Linda Caicedo está nominada al Trofeo Kopa Femenino 2025, a mejor futbolista menor de 21 años.

Siga el minuto a minuto de la Gala del Balón de Oro 2025:

En la rama femenina las favoritas son Alexia Putellas (España), Mariona Caldentey (España), Alessia Russo (Inglaterra) y Caroline Graham Hansen (Noruega).

2024: Rodri Hernández (España)

2023: Lionel Messi (Argentina)

2022: Karim Benzema (Francia)

2021: Lionel Messi (Argentina)

2020: no entregado por la pandemia

2019: Lionel Messi (Argentina)

