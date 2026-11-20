El empate 1-1 con Colonia dejó más que un resultado inesperado para Bayern Múnich. El equipo alemán perdió a dos de sus principales figuras durante el compromiso: Harry Kane sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que podría mantenerlo alejado de las canchas durante varios meses , mientras que Michael Olise también tuvo que abandonar el encuentro por problemas físicos en el pie izquierdo. La situación del delantero inglés encendió las alarmas en el cuerpo técnico, que ahora deberá afrontar sus próximos compromisos con dos bajas por resolver.

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La preocupación principal está en Harry Kane. El delantero inglés, de 33 años y ganador del Balón de Oro 2026, se lesionó aproximadamente al minuto 15 del partido ante Colonia, correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga.

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ℹ️ Syndesmosebandriss bei Harry Kane



Harry Kane hat sich im Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln am Freitagabend einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Damit… pic.twitter.com/4zNDakrOeV — FC Bayern München (@FCBayern) November 20, 2026

La acción se produjo cuando Michael Olise envió un centro desde el costado derecho buscando al atacante, quien esperaba en el segundo palo. Sin embargo, el defensor suizo Joël Schmied se anticipó y alcanzó a interceptar el balón antes que Kane, que terminó haciéndose daño durante la disputa.

El atacante permaneció tendido sobre el césped y, aunque consiguió levantarse, comenzó a caminar con dificultad. Posteriormente, hizo señales hacia el banquillo para solicitar asistencia médica y terminó siendo sustituido al minuto 20 por Tom Bischof.

Las primeras declaraciones del entrenador Vincent Kompany no fueron alentadoras. Cuando le preguntaron en Sky si el tiempo de recuperación de su delantero se mediría en semanas, el técnico fue contundente al responder que serían meses, dejando en evidencia su preocupación por el alcance de la lesión.

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Por su parte, Max Eberl, director deportivo del Bayern, entregó más detalles sobre el diagnóstico. Según explicó, Kane sufrió un desgarro de la sindesmosis del tobillo izquierdo, una articulación fibrosa que conecta los huesos de esa zona.

El panorama de Kane trae a la memoria lo ocurrido recientemente con otro futbolista del equipo, el marroquí Ismael Saibari, quien sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho durante el Klassiker contra Borussia Dortmund, disputado a finales de octubre.

En aquella oportunidad, el jugador tuvo que pasar por el quirófano y su periodo de recuperación fue estimado entre tres y cuatro meses. Aunque todavía no se conoce un tiempo definitivo para el regreso del delantero inglés, el antecedente aumenta la preocupación alrededor de su situación.

Michael Olise también salió lesionado, pero Kompany es optimista

El encuentro ante Colonia también dejó novedades médicas para Michael Olise. El atacante francés presentó molestias en el pie izquierdo después de recibir un golpe de Tom Krauss cuando intentaba ejecutar una volea.

La acción ocurrió durante el segundo tiempo y, debido a las molestias, fue sustituido en el descanso. Posteriormente, abandonó el estadio con ayuda de unas muletas, una imagen que generó inquietud entre los aficionados del Bayern.

Sin embargo, Kompany intentó transmitir tranquilidad respecto a su situación y aseguró que el uso de las muletas respondió únicamente a una medida de precaución.

ℹ️ Michael Olise mit Prellung



Bei Michael Olise wurde eine Prellung des Vorfußes diagnostiziert. Der französische Offensivspieler wird in den kommenden Tagen behandelt. pic.twitter.com/Nntg6Dc07K — FC Bayern München (@FCBayern) November 20, 2026

El club confirmó que Olise sufrió una contusión en el pie y recibirá tratamiento durante los próximos días. Además, la expectativa es que pueda regresar a los entrenamientos a comienzos de la próxima semana.

El entrenador incluso manifestó su confianza en contar con el futbolista para la preparación del compromiso frente al Lille, en Francia, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, programado para el martes.

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