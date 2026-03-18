Aldair Quintana es el nuevo arquero de Independiente del Valle

Aldair Quintana ataja el penal que hace campeón a Atlético Bucaramanga de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano por primera vez en su historia. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Este martes 17 de marzo de 2026, Independiente del Valle confirmó por medio de sus redes sociales la llegada del arquero colombiano Aldair Quintana al club ecuatoriano. El jugador de 31 años arriba al país andino con la responsabilidad de reemplazar a Guido Villar, quien estará varios meses fuera por lesión.

Quintana estaba en el radar del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2019 y 2022 desde su participación en la Copa Libertadores 2023 con Deportivo Pereira. En esa ocasión el Grande Matecaña eliminó al cuadro ecuatoriano en los octavos de final. Aldair Quintana le atajó un penal a Independiente del Valle en el partido de ida que terminó 1-1 en Quito.

Aunque ya había jugado en cinco equipos del FPC, Quintana se dio a conocer gracias a su paso por Atlético Nacional, donde ganó una Copa Betplay (2021) y una Liga Betplay (2022-I). Una hazaña que dos años después repitió con Atlético Bucaramanga.

Aldair Quintana piensa en el Mundial 2026

Este paso al fútbol de Ecuador representa la primera experiencia internacional para el guardameta de 1,95 metros de estatura. Un paso importante en su carrera para el objetivo de mantenerse dentro del proceso de la selección de Colombia.

Aldair Quintana hizo parte de las convocatorias para las eliminatorias rumbo a Catar 2022 e incluso fue parte de los jugadores que viajaron a Brasil para disputar la Copa América 2021. Sin duda un hombre de experiencia y recorrido.

Eso sí, la competencia por uno de los tres lugares para los porteros en la lista de 26 de Colombia para disputar la Copa del Mundo 2026 está más reñida que nunca. Álvaro Montero en Vélez Sarsfield, Camilo Vargas en Atlas y otros nombres incluso en Europa son algunos de los elegibles por Néstor Lorenzo.

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