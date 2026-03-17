Jhon Córdoba marcó y asistió en victoria del Krasnodar en la Copa de Rusia

Jhon Córdoba es una de las figuras del FC Krasnodar de Rusia. Foto: FC Krasnodar

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Jhon Córdoba sigue en estado de gracia. El delantero colombiano volvió a brillar este martes en la Copa de Rusia y demostró que su momento no es casualidad. Con gol y dos asistencias fue el gran protagonista de la noche en que su Krasnodar logró el boleto rumbo a las semifinales del torneo.

El equipo del chocoano venció 4-0 al equipo moscovita la vuelta de los cuartos de final. Este resultado, tras el 3-1 de la ida a favor del CSKA, le permitió al Krasnodar no solo equilibrar el marcador global (4-4), sino que por el el ítem del gol de visitante avanzó de ronda. El volante bogotano Daniel Ruiz fue suplente en el cuadro rival.

Córdoba fue decisivo en ambas facetas del juego. A los 48 minutos ya llevaba dos pases de gol. Primero asistió a Douglas Augusto y después a Joao Bachi. En el 58, fue el propio atacante colombiano quien apareció en el área para definir con precisión y marcar el 3-0, su tanto personal en la noche.

Las cifras del colombiano en lo que va de temporada respaldan su gran nivel. En 29 partidos disputados sumando todas las competiciones, Córdoba acumula 14 goles y ocho asistencias, números que lo convierten en una de las piezas más importantes del Krasnodar, actual líder del campeonato ruso.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico de la selección de Colombia. El técnico Néstor Lorenzo lo ha tenido en cuenta como una de las opciones para el ataque de cara al Mundial 2026, al igual que a Luis Javier Suárez, quien también atraviesa un buen momento extraordinario y compite con Córdoba por ser el ‘9′ titular.

Luis Suárez también brilló este martes

Suárez, precisamente, también protagonizó una noche memorable este martes. El delantero aportó gol y asistencia en la histórica remontada del Sporting de Lisboa sobre el Bodo Glimt, que goleó 5-0 al conjunto noruego en el estadio José Alvalade para remontar el 3-0 en contra de la ida y clasificar a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un global de 5-3.

El colombiano marcó desde el punto penalti en el minuto 78, el tanto que igualó la serie y mandó el partido a la prórroga, y previamente había asistido a Pedro Goncalves para el 2-0 parcial. Fue la actuación de un jugador que, en su primera temporada en Portugal, ya es el máximo goleador del equipo y una de las figuras más destacadas de todo el torneo continental.

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