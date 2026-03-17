Marruecos, campeón de la Copa África: la CAF le quitó el título a Senegal, ¿qué pasó?

La selección de Senegal se había consagrado campeona de la Copa Africana de Naciones en enero pasado. Foto: AFP - SEBASTIEN BOZON

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El Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le retiró este martes el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal y se lo entregó a Marruecos. La decisión revocó el resultado de la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat, que los senegaleses habían ganado 1-0 en tiempo extra.

El organismo justificó su fallo en el reglamento del torneo, que establece que un equipo que abandone el terreno sin autorización del árbitro será declarado perdedor. Según ese criterio, Senegal incurrió en esa falta durante los minutos finales del encuentro y fue sancionado en consecuencia.

En su comunicado oficial, la CAF señaló que: “El Comité de Apelaciones ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final, siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol”.

La final del 18 de enero en Rabat estuvo marcada por la polémica desde sus minutos finales. En el tiempo añadido, el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos que desató la furia senegalesa. El técnico Pape Thiaw encabezó la protesta y sus jugadores abandonaron el campo durante aproximadamente 15 minutos, mientras aficionados intentaban ingresar a la cancha.

El lanzamiento desde el punto penalti correspondió al delantero Brahim Díaz, quien intentó picar la pelota al centro. Sin embargo, el arquero senegalés Édouard Mendy la contuvo con autoridad. Cuando se reanudó el juego, Senegal aprovechó la prórroga para marcar, por intermedio de Pape Gueye, el único gol del partido y llevarse el título. O eso parecía.

La tensión había escalado minutos antes del penalti, cuando los árbitros anularon un gol a Senegal por una supuesta falta de Abdoulaye Seck sobre el defensor marroquí Achraf Hakimi. Las imágenes de televisión mostraron un contacto mínimo, lo que avivó la indignación del equipo senegalés y precipitó los incidentes que este martes le costaron el campeonato.

La decisión de la CAF llegó tras un proceso disciplinario previo en el que había impuesto multas superiores al millón de dólares y sanciones a jugadores y dirigentes de ambas selecciones, pero había dejado intacto el resultado deportivo. El fallo de apelación, que invirtió ese criterio, abre ahora un nuevo capítulo legal en este disputado caso.

Senegal tiene la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, Suiza. Si deciden apelar ante esa instancia internacional, el título podría quedar en suspenso mientras se resuelve el proceso, lo que prolongaría aún más una controversia que ya sacudió al fútbol africano desde enero.

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