Luis Suárez lidera remontada épica del Sporting ante Bodo/Glimt y lo mete en cuartos

Luis Suárez celebra el 3-3 parcial con el que Sporting llevó la definición de esta serie al tiempo extra. Foto: AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Sporting de Lisboa, con el colombiano Luis Javier Suárez siendo una pieza fundamental, firmó este miércoles una remontada memorable ante el Bodo/Glimt en los octavos de final de la Liga de Campeones 2025/26. Tras caer 3-0 en la ida disputada en Noruega, el cuadro portugués equilibró la serie en casa y, ya en el tiempo extra, selló el 5-3 global para avanzar.

Luis Suárez apareció en el momento clave para cambiar la historia. Al minuto 78, el delantero samario marcó desde los 12 pasos el 3-3 en el global que llevó la definición al alargue. Fue además su quinto tanto en la presente edición de la Champions League, confirmando su peso en el equipo.

El Sporting mostró una cara completamente distinta a la exhibida en los primeros 90 minutos de la serie, disputados en el norte de Noruega. En contraste, el equipo revelación del torneo lució irreconocible y antes del descanso ya caía 1-0, luego de un tanto de Gonçalo Inácio que encendió la ilusión en la capital portuguesa.

En el complemento, Suárez fue determinante, primero como asistidor. El atacante colombiano vio que Pedro Gonçalves llegaba por el segundo palo y lo habilitó para quedar cada vez más cerca de la remontada, un resultado que se sentía inminente ante la marcada superioridad que ejercían los portugueses en el trámite del encuentro.

Más adelante, tras una mano dentro del área y la correspondiente revisión del árbitro suizo Sandro Schärer en el VAR, el propio Suárez asumió la responsabilidad desde los doce pasos. El delantero colombiano no falló y engañó al portero Nikita Haikin, quien eligió el palo opuesto al de su definición.

Bodo/Glimt trató de resistiir como pudo en los minutos finales del tiempo reglamentario. Los noruegos se replegaron y defendieron con orden para sostener el resultado, apostando a llevar la definición a la prórroga o a los penaltis en medio de la presión constante del rival.

Ya en el tiempo extra, Sporting mantuvo su intensidad y encontró su premio rápidamente. Antes de los dos minutos, una secuencia de pases dejó a Francisco Trincão dentro del área, quien cedió atrás para que Maximiliano Araújo definiera de primera al primer palo y venciera de nueva cuenta a Haikin.

No hubo margen para la reacción visitante. En la última acción de la prórroga el onceno lisboeta llegó al 5-0 definitivo que terminó por inclinar la balanza de manera. De esta manera el Sporting de Lisboa selló su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones, instancia que no alcanzaba desde 1983.

En la ida, disputada en el Aspmyra Stadion, el Bodo/Glimt noruego había dado un golpe de autoridad al imponerse 3-0. Sondre Brunstad Fet abrió el marcador de penal, Ole Didrik Blomberg amplió antes del descanso y Kasper Høgh sentenció en el complemento.

A pesar de la eliminación, el conjunto noruego, debutante en esta competición continental, firmó una campaña histórica. En la fase previa eliminó al Inter de Milán y en el grupo único superó a rivales como Manchester City y Atlético de Madrid. Su recorrido lo consolidó como una de las grandes sorpresas del torneo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador