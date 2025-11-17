Alemania y Países Bajos se unen a la fiesta del Mundial 2026, ¿cuántas selecciones faltan?

Alemania y Países Bajos clasificaron al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: FIFA

Alemania y Países Bajos aseguraron este lunes su clasificación al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con estos resultados, ya son 34 las selecciones que tienen asegurado su lugar en la máxima cita.

Europa (UEFA) suma siete cupos definidos tras el cierre de varios grupos clasificatorios, en una jornada que dejó goleadas y resoluciones en zonas que estaban pendientes. Este martes se definirán otros cinco cupos directos en el viejo continente.

Alemania goleó 6-0 a Eslovaquia en Leipzig y se quedó con el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias sudamericanas. El equipo de Julian Nagelsmann salió al campo con iniciativa desde el primer minuto, decidido a controlar la pelota y a instalarse de forma constante en campo rival.

Los goles alemanes fueron obra de Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sané en dos oportunidades, Ridle Baku y Assan Ouédraogo. La superioridad se reflejó en cada tramo del encuentro, disputado en la Red Bull Arena de Leipzig.

Eslovaquia, bajo el mando del italiano Francesco Calzona, todavía tiene una posibilidad de llegar al Mundial. El repechaje será su última vía para buscar un lugar en el torneo. La definición del grupo se dio en la última jornada, lo que confirmó el cierre de la actividad clasificatoria en esa zona europea.

Países Bajos también es mundialista

Países Bajos, por su parte, cerró invicto su camino en el Grupo G con un 4-0 sobre Lituania. El equipo dirigido por Ronald Koeman finalizó la fase con cuatro victorias y dos empates, además de una campaña con 27 goles a favor y cuatro en contra.

Con este resultado, el combinado neerlandés obtuvo uno de los cupos directos y ratificó su condición de líder de la zona. Los goles neerlandeses fueron anotados por Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen, quienes resolvieron la confrontación sin sobresaltos.

El partido, disputado en Ámsterdam, selló una clasificación construida desde la solidez en ataque y una campaña que mantuvo regularidad en los distintos encuentros. El marcador confirmó la distancia que Países Bajos logró establecer frente a los demás equipos del grupo durante toda la fase.

En simultáneo, también por el Grupo G, Polonia venció 3-2 a Malta y disputará la repesca europea. El plantel blanquirrojo, liderado por el experimentado Robert Lewandowski, quedó a la espera del sorteo que determinará su rival en la siguiente instancia.

El Grupo L también quedó resuelto este lunes. Croacia ya tenía asegurada la clasificación directa desde la semana pesada, mientras que República Checa finalizó en la segunda posición. Con ello, el equipo checo accederá a los play-offs continentales, que se jugarán en marzo del año entrante.

Así va la lista de clasificados al Mundial de 2026

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos (7)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)

¿Cómo se jugará el Mundial?

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

