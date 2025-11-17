Bogotá recibe a más de 300 jugadores para las finales de la Copa Claro por Colombia

La séptima versión de la Copa Claro por Colombia se define en Bogotá. Foto: Archivo particular

La séptima versión de la Copa Claro por Colombia reúne a 300 jugadores de 29 departamentos y Bogotá en la fase final, luego de tres meses de competencia. El torneo combina deporte, educación y tecnología como base del proceso.

Los equipos de las categorías Constructores y Promotores asumirán la etapa definitiva en la capital colombiana, donde se llevará cabo la fase de todos contra todos y la gran final, con delegaciones que representan a distintas regiones del país.

Entre el 15 y el 19 de noviembre, los encuentros se desarrollarán en las canchas de Compensar Av. 68. Los horarios establecidos irán de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y permitirán que cada equipo complete el número de partidos programados.

Compensar Av. 68 será el punto de encuentro de las delegaciones, con actividades que integran deporte, educación y tecnología para promover procesos colectivos. Será el escenario central de las jornadas programadas por Claro y sus aliados, que coordinan el desarrollo de esta fase final.

“Nos llena de orgullo haber ampliado el impacto de la Copa Claro por Colombia”, afirmó María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad Claro por Colombia, al destacar la participación de 4.800 niños, niñas y adolescentes durante los meses previos.

La alianza entre Claro y Compensar impulsa principios como solidaridad, cooperación y empatía, integrados en las acciones del torneo. Juan Manuel Rivadeneira, gerente de Recreación, Cultura y Deporte de Compensar, señaló que “el deporte es una herramienta para promover bienestar y generar oportunidades”.

Durante dos meses se disputaron más de 800 partidos en 29 departamentos y Bogotá bajo la metodología de Fútbol con Corazón, enfocada en trabajo grupal, solución pacífica de conflictos y desarrollo socioemocional. En esta fase final se jugarán 74 encuentros.

La Copa Claro por Colombia 2025 es organizada por Claro, con el apoyo de Fútbol con Corazón, Compensar y Electrolit, y con patrocinio de Huawei, Oracle, ZTE, Fiberhome y SQDM, además de más de 60 aliados nacionales.

