Alexia Putellas, sobre caso de Luis Rubiales: “Esto es inaceptable”

Alexia Putellas, campeona del mundo y dos veces ganadora del Balón de Oro. Foto: RFEF - Pablo García/RFEF

Alexia Putellas, estrella de la selección y dos veces ganadora del Balón de Oro, calificó este viernes de “inaceptable” el comportamiento del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien rechazó dimitir por el beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.

“Esto es inaceptable. Se acabó”, escribió la jugadora del FC Barcelona en la red social X, donde dio su apoyo a Hermoso: “Contigo compañera @Jennihermoso”.

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

La reacción de Putellas se une a la de varias personas que hacen parte del fútbol español. Por ejemplo, Borja Iglesias, delantero del Betis, también se pronunció al decir que “Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera” y que: “Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”.

Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

También habló Iker Casillas, que aseguró: “Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…”.

La número tres del gobierno español en funciones, Yolanda Díaz, también habló y dijo que era “inaceptable” el discurso del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien rechazó dimitir por el beso a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial.

“Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo”, afirmó Yolanda Díaz, una de las vicepresidentas del gobierno y ministra de Trabajo, en la red social X.

Bajo fuertes críticas por su comportamiento, Rubiales anunció en una asamblea de la RFEF que no dimitirá y, aunque se disculpó, dijo que el beso a Hermoso fue “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”.

