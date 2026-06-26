Colombia vs. Portugal: hora y dónde ver la definición de los dieciseisavos del Grupo K

La Tricolor se juega el liderato del Grupo K en Miami contra una de las selecciones candidatas al título. Foto: EFE - Alex Cruz

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El Hard Rock Stadium de Miami, el mismo escenario donde Colombia disputó la final de la Copa América 2024, será testigo este sábado del partido más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026. La selección de Colombia enfrenta a Portugal en la tercera y decisiva fecha del Grupo K, en un juego que define el liderato de la zona y trazará el camino de la Tricolor en el torneo.

No es exagerado decirlo: este partido es el más demandado de toda la Copa del Mundo. De acuerdo con reportes oficiales de la FIFA, el duelo Colombia-Portugal registró 30 millones de solicitudes de entradas, una cifra que habla por sí sola del magnetismo de este enfrentamiento a nivel global.

Colombia llega como líder

La selección Colombia llega a este duelo en la mejor posición posible: seis puntos de seis, líder absoluta del Grupo K tras vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo. Eso le da una ventaja enorme frente a Portugal: con un empate es suficiente para mantener el primer puesto de la zona y definir desde esa posición el cruce en los dieciseisavos de final.

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Una victoria, sin embargo, tendría un valor simbólico y deportivo mucho mayor. Superar a uno de los seleccionados favoritos al título sería el golpe de autoridad que muchos aficionados esperan para soñar en grande con este equipo hasta el último día del torneo.

Portugal: el adversario más exigente hasta ahora

Los lusos no llegan en su mejor momento. Arrancaron el Mundial con un empate con la República Democrática del Congo y aunque después aplastaron 5-0 a Uzbekistán con un doblete del eterno Cristiano Ronaldo, aún tienen la necesidad de mejorar si quieren competir por el título.

Con cuatro puntos, Portugal sabe que un empate también les garantiza la clasificación como segundos, por lo que el incentivo de buscar la victoria y el primer puesto será el motor de su propuesta táctica en Miami.

Alireza Faghani, el juez iraní-australiano de gran experiencia mundialista

La Comisión de Árbitros de la FIFA designó al colegiado Alireza Faghani como juez central del partido, según comunicó el organismo el miércoles 24 de junio. El árbitro, de origen iraní y nacionalizado australiano, tiene 48 años y acumula una amplia trayectoria en el máximo nivel del fútbol mundial.

Faghani obtuvo la escarapela FIFA en 2008, pese a ser árbitro profesional desde el año 2000. El Mundial 2026 es su tercera Copa del Mundo, después de haber estado presente en Rusia 2018 y en Catar 2022, torneo en el que además le dirigió un partido a Portugal.

Para Colombia, sin embargo, será la primera vez que el australiano arbitre un partido del combinado cafetero. En lo que va del torneo actual, Faghani ya actuó en la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal en el Grupo I, dirigiendo con autoridad uno de los duelos más exigentes de la primera jornada.

El camino de Colombia en la fase eliminatoria: dos rutas muy distintas

El lugar donde termine Colombia en el Grupo K definirá un camino completamente diferente en el cuadro eliminatorio.

Si termina primera, la Tricolor volvería a jugar el 3 de julio y enfrentaría en dieciseisavos a uno de los mejores terceros de los grupos D, E, I, J o L. Los candidatos más probables a esa plaza son Ghana o Croacia. En octavos podría aparecer Suiza, Argelia, Austria o Egipto; en cuartos, nada menos que Argentina; y en semifinales, Brasil o el ganador del grupo de Francia y Noruega.

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Si termina segunda, jugaría el 2 de julio ante el segundo del Grupo L, zona que disputan Inglaterra, Croacia y Ghana. De avanzar, esperaría un cruce de altísimo nivel contra España. Más adelante, en cuartos podrían aparecer Estados Unidos o Bélgica, y en una posible semifinal, Alemania, Francia o Noruega.

Colombia vs. Portugal: hora y dónde ver en vivo

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida en Estados Unidos

Hora : 6:30 p.m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, canal RCN, app RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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