Argentina sufrió más de la cuenta con Mauritania y apenas le ganó en amistoso

Lionel Messi jugó solo en la segunda mitad de la victoria de Argentina 2-1 sobre Mauritania. Foto: EFE - Adán González

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La selección de Argentina se llevó un triunfo ajustado por 2-1 ante Mauritania este viernes en La Bombonera. Aunque el equipo de Lionel Scaloni partía como el gran favorito, se vio sorprendido por la resistencia y el atrevimiento del conjunto africano, que no se intimidó ante el actual campeón del mundo en Buenos Aires.

El trámite del compromiso mostró dos facetas muy marcadas para la Albiceleste durante los noventa minutos. Mientras que en la primera mitad los vigentes campeones tuvieron un juego fluido y control absoluto del balón, en el complemento, los cambios desdibujaron el funcionamiento colectivo, permitiendo que la visita generara serias opciones de peligro.

La apertura del marcador llegó sobre el minuto 17 tras una gran proyección ofensiva por la banda. Nahuel Molina llegó hasta el fondo para enviar un centro preciso y raso hacia el corazón del área chica. Allí apareció Enzo Fernández, quien conectó la pelota para vencer la resistencia del arquero Mamadou Diop.

El segundo tanto argentino nació de una falta en la frontal. El volante Nicolás Paz asumió la responsabilidad con un remate de tiro libre bien colocado. El disparo superó la barrera con una comba perfecta y se guardó en la red ante la mirada del portero. Parecía que se venía una goleada, pero no fue así.

Para el inicio del segundo tiempo ingresó Lionel Messi, quien se prepara para disputar su sexto y último mundial. El astro entró en sustitución de Paz, pero no logró incidir demasiado en el ataque. Apenas pudo intentar un fuerte remate desde fuera del área que fue bloqueado oportunamente por un defensor rival.

Emiliano Martínez terminó siendo fundamental para sostener la ventaja, pues fue exigido por el equipo de Mauritania en el cierre. La visita vendió muy cara su derrota y estuvo realmente cerca de descontar mucho más temprano. Las llegadas de Aboubakary Koita y Souleymane Anne obligaron al portero argentino a realizar intervenciones determinantes bajo los tres palos.

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▶️ La Albiceleste se impuso 2-1 ante el conjunto africano en la Bombonera.



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El gol del descuento para Mauritania llegó finalmente en el tiempo de adición, específicamente en el minuto 90+4. Tras un rebote dentro del área del local en una jugada de balón parado, el defensor Jordan Lefort -quien jugaba su primer partido con la selcción africana- capturó la pelota, controló y cruzó un remate que terminó al fondo de la red.

Argentina espera mostrar una mejor cara y corregir errores en su próximo compromiso internacional. El equipo nacional cerrará esta doble fecha FIFA enfrentando a la selección de Zambia, en un duelo que está programado para el próximo martes 31 de marzo. El escenario será nuevamente el estadio La Bombonera para despedirse de su fiel hinchada.

La selección albiceleste es la vigente campeona del Mundial y trabaja enfocada en defender su corona próximamente. En la cita orbital de Estados , el equipo de Lionel Scaloni deberá encarar el Grupo J. En dicha zona, Argentina compartirá el camino inicial junto a los combinados nacionales de Austria, Argelia y la selección de Jordania.

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