Argentina venció a Uruguay y quedó líder del grupo A de la Copa América

Con gol de Guido Rodríguez, los albicelestes vencieron a los charrúas, que no encontraron en buen nivel a Luis Suárez y Edinson Cavani, sus referentes.

Argentina sabía que debía ir a buscar el partido para romper la mala racha de empates. Y sabía que debía marcar primero para evitar complicaciones con el orden táctico de Uruguay, que si se va adelante primero sabe cómo imponer condiciones y ritmo de juego.

Por Copa América, Uruguay y Argentina se han enfrentado 32 veces, un registro en el que se cuentan cuatro empates y en el que la albiceleste, que logró su segundo triunfo consecutivo contra los charrúas, tiene la delantera con 15 victorias por encima de las 13 que ha logrado Uruguay.

Pasaron 12 minutos de partido para que el marcador se abriera. Lionel Messi, con un desborde por el sector izquierdo, logró enviar un centro que cazó Guido Rodríguez, que cabeceó cruzado y el balón entró tras pegar en el palo de la mano derecha de Fernando Muslera, guardameta de Uruguay.

Los uruguayos no se vieron cómodos a lo largo de la primera mitad. No hubo claridad, ni profundidad para generar opciones de riesgo en el arco de Emiliano Martínez. La albiceleste fue perdiendo intensidad, pero no el control del partido.

En la segunda parte la historia cambió un poco. Uruguay se fue acercando cada vez más al área rival, empezó a apostarle a la posesión de la pelota en campo de Argentina. Sin embargo, ese poderoso dúo ofensivo de Edinson Cavani y Luis Suárez nunca logró hallar los espacios necesarios para generar peligro. Dos líneas de cuatro defendiendo el arco de Martínez dificultaron las intenciones de los dirigidos por el Maestro Tabárez de igualar el marcador.

Argentina terminó imponiendo las condiciones en el campo de juego. Uruguay, que empieza a quedarse rezagado en la tabla del grupo B de la Copa América, no supo conectar con Suárez y Cavani, quienes estuvieron bien referenciados por parte de la defensa albiceleste. Con esta victoria, los dirigidos por Scaloni quedaron como líderes del grupo con cuatro puntos.

En la próxima jornada, Argentina jugará contra Paraguay, mientras que Uruguay enfrentará a Chile.