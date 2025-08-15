Colombia arrasó en el ciclismo y sumó cuatro oros en los Panamericanos Juveniles

La delegación nacional dominó el velódromo con pleno dorado en keirin y madison, tanto en damas como en varones, y sumó además un bronce en taekwondo. Foto: EFE - Rodrigo Sepulveda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La delegación colombiana tuvo una jornada dorada este viernes en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El ciclismo de pista volvió a ser la gran bandera del país con un pleno de cuatro oros en el velódromo del Parque Olímpico, mientras que el taekwondo aportó un valioso bronce para cerrar un día de protagonismo nacional.

En el keirin femenino, Stefany Cuadrado ratificó su condición de favorita al quedarse con el oro y sellar su clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La plata fue para su compatriota Marianis Salazar, completando un histórico doblete tricolor, y el bronce lo aseguró Makaira Wallace, de Trinidad y Tobago.

La dupla de Luciana Osorio y Natalia Garzón dominó la madison femenina con 57 puntos, dejando atrás a Chile (49) y Venezuela (22). Desde el arranque, las colombianas marcaron el ritmo y construyeron una ventaja sólida que les permitió controlar la prueba hasta el final.

En la rama masculina, Nicolás Olivera se coronó en el keirin, sumando también su cupo a Lima 2027, mientras que el argentino Matías Murillo y el trinitario Danell James completaron el podio. Francisco Jaramillo, también colombiano, cerró en la séptima posición.

La jornada en el óvalo terminó con otra exhibición tricolor: Miguel Ángel Marín y Jerónimo Calderón arrasaron en la madison masculina, acumulando 85 puntos frente a México (57) y Brasil (19). Una actuación dominante que reafirma el poderío colombiano en esta disciplina.

El aporte fuera del velódromo llegó desde el taekwondo, donde Ángel Sánchez se quedó con el bronce en la categoría -68 kg. Tras caer en primera ronda frente al chileno Cristian Oliveros (a la postre campeón), el colombiano se repuso en el repechaje y derrotó 2-0 al local Juan Daniel Gaona con parciales de 10-4 y 13-3.

En total, Colombia sumó este viernes cuatro oros, una plata y un bronce, elevando a 12 sus títulos dorados en la cita continental y consolidando al ciclismo como la disciplina más productiva para el país en Asunción.

Medallero de los Panamericanos Juveniles 2025

La brillante actuación de este viernes no solo amplió la cosecha colombiana, también modificó el panorama general de los Juegos. Con los cuatro oros del ciclismo y el bronce del taekwondo, la delegación nacional llegó a 18 oros, 12 platas y 18 bronces (48 medallas en total), cifra que le permitió superar a Estados Unidos y ubicarse en el segundo lugar del medallero general.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador