Alcaraz dio espectáculo en Cincinnati y Sabalenka protagonizó sorpresiva despedida

En una feroz pugna ante Andrey Rublev, el español Carlos Alcaraz avanzó el viernes a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, donde ya estaba instalado su gran rival, el italiano Jannik Sinner.

Rublev puso contra las cuerdas a Alcaraz y amagó con otra eliminación sorpresa en Cincinnati, como la que le asestó unas horas antes la kazaja Elena Rybakina a la número uno Aryna Sabalenka, vigente campeona.

Alcaraz, segundo del ranking mundial, apretó los dientes durante dos horas y 17 minutos para doblegar por 6-3, 4-6 y 7-5 a Rublev (11), que le echó una mano con una fatídica doble falta final.

El español, de 22 años, pugnará el sábado por un lugar en su segunda final de Cincinnati tras la que perdió en 2023 ante Novak Djokovic.

Su rival salía del último cruce de cuartos de final del viernes entre el alemán Alexander Zverev, cuarto sembrado, y el estadounidense Ben Shelton, reciente campeón del Masters 1000 de Canadá.

En la otra semifinal está posicionado Jannik Sinner, el número uno mundial y rival de Alcaraz en tres eléctricas finales desde mayo.

Sinner, vencedor por el título de Wimbledon y derrotado en Roma y Roland Garros, tendrá el sábado un oponente inesperado en el francés Térence Atmane, revelación de un torneo que comenzó desde el número 136 de la ATP.

Rublev se condena

Mientras Sinner sigue sin conceder un set, Alcaraz tuvo que remar este viernes hasta el final por segunda vez en el torneo.

Alcaraz vivió sus mejores momentos en un primer set que dominó de principio a fin, con un servicio autoritario que concedió una sola oportunidad de break a su rival.

Rublev se mostraba especialmente flojo con su segundo saque (31% de efectividad) y acabó tomando excesivos riesgos en los intercambios.

En la segunda manga el ruso afinó la puntería y encontró el preciado quiebre en un maratónico séptimo juego.

Resignado a seguir batallando bajo los más de 30º Celsius, el vigente campeón de Roland Garros fue mejorando su devolución hasta romper el saque de Rublev y avanzarse 5-3.

Un combativo Rublev aprovechó después un mal juego al servicio de Alcaraz para devolverle el quiebre.

El moscovita desperdició después una pelota para forzar el tiebreak y se disparó en el pie con una doble falta que decantó el duelo del lado del español, que mantiene su extrema fiabilidad con siete semifinales consecutivas en los torneos disputados.

El ex número uno mundial festejó con varios golpes en el pecho su decimoquinta victoria seguida en torneos Masters 1000.

“Estoy orgulloso de aceptar que debía jugar el tercer set y que sería una batalla larga. A mí me encanta eso”, señaló Alcaraz.

Una década sin bicampeonato

En el WTA 1000 femenino, Elena Rybakina acabó con la defensa del título de Aryna Sabalenka con un brillante triunfo por 6-1 y 6-4.

Campeona de Wimbledon en 2022, Rybakina desarmó a la jefa del circuito femenino con un tenis extremadamente eficaz y un servicio incontenible, con el que ganó el 81% de los puntos al primer saque.

Líder del año en aces, la kazaja castigó con 11 a la bielorrusa y le neutralizó sus cinco oportunidades de break.

“Estoy contenta con mi servicio, fue la clave hoy”, reconoció la ganadora.

Irreconocible en juego y actitud, Sabalenka no encontró fuerzas para rebelarse ante el bombardeo de Rybakina y entregó el primer set en apenas 28 minutos.

Tras desperdiciar cuatro pelotas de quiebre en el segundo set, Sabalenka lanzó un grito de frustración e hincó la rodilla en la duodécima batalla entre ambas.

La número uno mundial falló así en su intento de ser la primera en revalidar el título de Cincinnati desde Serena Williams, en 2015, y ahora se enfocará en defender la corona del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que arranca el 24 de agosto en Nueva York.

Tercera semi de Swiatek

La kazaja, número 10 del ranking mundial pugnará el domingo por un lugar en su primera final en Cincinnati ante otra de las favoritas, Iga Swiatek.

La polaca barrió en la mañana a la rusa Anna Kalinskaya para tomar lugar en sus terceras semifinales seguidas en Cincinnati.

La número tres de la WTA superó a Kalinskaya (34ª) por 6-3 y 6-4 para seguir abriéndose camino en uno de los dos únicos torneos WTA 1000 en los que no llegó a la final, junto a Canadá.

La estadounidense Coco Gauff, número dos mundial, chocaba en la noche con la italiana Jasmine Paolini.

La ganadora de ese duelo jugará la segunda semifinal frente a la rusa Veronika Kudermetova, que derrotó a la francesa Varvara Gracheva por un rotundo 6-1 y 6-2.

