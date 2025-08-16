David Alonso brilló en Austria y saldrá quinto en la carrera de Moto2: hora y TV

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El piloto colombiano David Alonso vivió una jornada redonda en el Red Bull Ring y dejó claro que está para dar pelea en Moto2. Luego del tropiezo del viernes, cuando una falla mecánica lo dejó en el puesto 18, Alonso mostró temple y velocidad para recomponer el rumbo en la clasificación del Gran Premio de Austria.
El sábado arrancó con señales alentadoras. En la práctica libre firmó un tiempo de 01:33.420 que le valió el noveno lugar, suficiente para recuperar confianza. Obligado a disputar la Q1, el piloto de 19 años no se guardó nada: dominó con autoridad entre los 15 competidores y marcó 01:33.062, su mejor crono hasta el momento, asegurando el paso a la Q2.
Ya en la segunda ronda clasificatoria, Alonso mantuvo el nivel y volvió a superarse. Rebajó su propio tiempo en 56 milésimas para detener el cronómetro en 01:33.006, lo que lo colocó en el quinto lugar de la parrilla de salida para la carrera del domingo. Solo quedó por detrás de nombres grandes como Manuel González —líder del campeonato y dueño de la pole— y de su propio compañero de equipo, Daniel Holgado, que fue segundo con 01:32.870.
El colombiano llega motivado después de su histórico tercer puesto en Gran Bretaña, su mejor resultado hasta ahora en Moto2, y buscará confirmar en Austria que ese podio no fue casualidad. En la clasificación general se ubica en la 18ª posición con 43 puntos, frente a los 188 de González, pero con un camino todavía abierto para seguir creciendo en la categoría.
La carrera del GP de Austria de Moto2, pactada a 23 vueltas, se correrá este domingo 17 de agosto a partir de las 5:15 a.m. (hora de Colombia), con transmisión de ESPN y Disney+.
Márquez sigue imparable en MotoGP
En la categoría reina, Marc Márquez volvió a imponer su ley en el esprint del sábado. Pese a partir cuarto tras una caída en la clasificación, el español remontó y se llevó la victoria en el Red Bull Ring, seguido por su hermano Álex Márquez y Pedro Acosta, en un podio completamente español.
Marc, que nunca había ganado en Austria, selló así su 12ª victoria en carreras esprint de 13 disputadas y llegará al Gran Premio del domingo con una ventaja sólida en el campeonato, buscando su sexta victoria consecutiva.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador