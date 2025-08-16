David Alonso brilló en Austria y saldrá quinto en la carrera de Moto2: hora y TV

El piloto coloombiano de Moto2 David Alonso, del CFMOTO Inde Aspar Team, durante los entrenamientos libres para el Gran Premio de Aragón que se disputa este fin de semana en el circuito Motorland Alcañiz (Teruel). Foto: EFE - Javier Cebollada

El piloto colombiano David Alonso vivió una jornada redonda en el Red Bull Ring y dejó claro que está para dar pelea en Moto2. Luego del tropiezo del viernes, cuando una falla mecánica lo dejó en el puesto 18, Alonso mostró temple y velocidad para recomponer el rumbo en la clasificación del Gran Premio de Austria.

El sábado arrancó con señales alentadoras. En la práctica libre firmó un tiempo de 01:33.420 que le valió el noveno lugar, suficiente para recuperar confianza. Obligado a disputar la Q1, el piloto de 19 años no se guardó nada: dominó con autoridad entre los 15 competidores y marcó 01:33.062, su mejor crono hasta el momento, asegurando el paso a la Q2.

Ya en la segunda ronda clasificatoria, Alonso mantuvo el nivel y volvió a superarse. Rebajó su propio tiempo en 56 milésimas para detener el cronómetro en 01:33.006, lo que lo colocó en el quinto lugar de la parrilla de salida para la carrera del domingo. Solo quedó por detrás de nombres grandes como Manuel González —líder del campeonato y dueño de la pole— y de su propio compañero de equipo, Daniel Holgado, que fue segundo con 01:32.870.

El colombiano llega motivado después de su histórico tercer puesto en Gran Bretaña, su mejor resultado hasta ahora en Moto2, y buscará confirmar en Austria que ese podio no fue casualidad. En la clasificación general se ubica en la 18ª posición con 43 puntos, frente a los 188 de González, pero con un camino todavía abierto para seguir creciendo en la categoría.

La carrera del GP de Austria de Moto2, pactada a 23 vueltas, se correrá este domingo 17 de agosto a partir de las 5:15 a.m. (hora de Colombia), con transmisión de ESPN y Disney+.

Márquez sigue imparable en MotoGP

En la categoría reina, Marc Márquez volvió a imponer su ley en el esprint del sábado. Pese a partir cuarto tras una caída en la clasificación, el español remontó y se llevó la victoria en el Red Bull Ring, seguido por su hermano Álex Márquez y Pedro Acosta, en un podio completamente español.

Marc, que nunca había ganado en Austria, selló así su 12ª victoria en carreras esprint de 13 disputadas y llegará al Gran Premio del domingo con una ventaja sólida en el campeonato, buscando su sexta victoria consecutiva.

