EN VIVO: PSG empata 0-0 contra Tottenham en la Supercopa de Europa

El Paris Saint-Germain y el Tottenham Hotspur disputarán este miércoles la Supercopa de Europa 2025/26 en el Bluenergy Stadium de Údine (Italia). El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, parte como claro favorito tras conquistar la última Liga de Campeones y mantener la base de figuras que lo llevaron a la cima continental.

En la otra orilla, el cuadro inglés afrontará el estreno oficial de su nuevo técnico, el danés Thomas Frank, quien asumió el reto de revitalizar a los Spurs tras la conquista de la Europa League. El duelo, que arranca a las 2:00 p.m. (Disney+), será la primera gran prueba para su proyecto y una oportunidad de medir fuerzas ante uno de los planteles más potentes del planeta.

Minuto a minuto de PSG vs. Tottenham en la Supercopa de Europa

⏱️ MINUTO 23′ | 🔵🔵 PSG 0-0 TOT ⚪⚪ | La tuvo Tottenham, con un potente remate de media distancia que, apenas, desvió el arquero de PSG. Partido en ceros, por ahora.

⏱️ MINUTO 20′ | 🔵🔵 PSG 0-0 TOT ⚪⚪ | De momento, ninguno de los dos equipos se hace daño. Tottenham se resguarda bien, pero París tampoco logra hacer mucho daño. Ninguno arriesga por ahora.

⏱️ MINUTO 8′ | 🔵🔵 PSG 0-0 TOT ⚪⚪ | Khvicha Kvaratskhelia tuvo la primera para París, pero el balón, cuando el georgiano se internó en el área, se fue apenas desviado.

⏱️ MINUTO 0′ | 🔵🔵 PSG 0-0 TOT ⚪⚪ | Ya se juega el partido. PSG y Totteham definen al supercampeón de Europa.

Disputar la Supercopa supone 4 millones de euros por club. El campeón recibirá un millón adicional. El ganador recibirá un total de 23.545′500.000 pesos colombianos.

PSG también estrena caras nuevas de manera oficial en Údine. El portero Lucas Chevalier es la principal novedad del cuadro parisino. Remplaza al italiano Gianluigi Donnarumma, quien jugará en la Premier League.

Tottenham Hotspur no solo estrena técnico en esta Supercopa de Europa, sino también a un par de jugadores que hoy serán titulares: el portugués Joao Palinha y el ganés Mohammed Kudus.

El portugués João Pinheiro será el juez central de esta Supercopa de Eruopa. Sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia serán sus asistentes. Tiago Martins, también de Portugal, estará a cargo del VAR.

El Estadio Friuli, conocido también como Bluenergy Stadium por razones de patrocinio, es la casa del Udinese, habitual en la Serie A de Italia. Fue remodelado en 2015 y cuenta con una capacidad de 25.000 espectadores.

