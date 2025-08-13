No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
En VivoActualizado hace 39 segundos

EN VIVO: PSG empata 0-0 contra Tottenham en la Supercopa de Europa

El cuadro parisino, vigente campeón de la más Champions, se mide con el cuadro londinense, último vencedor de la Europa League. La cita es en Údine.

Redacción Deportes
13 de agosto de 2025 - 07:26 p. m.

Actualizaciones clave

Paris Saint-Germain y Tottenham Hotspur definen el primer título europeo de la temporada 2025-2026.
Paris Saint-Germain y Tottenham Hotspur definen el primer título europeo de la temporada 2025-2026.
Foto: PSG - Spurs
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Paris Saint-Germain y el Tottenham Hotspur disputarán este miércoles la Supercopa de Europa 2025/26 en el Bluenergy Stadium de Údine (Italia). El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, parte como claro favorito tras conquistar la última Liga de Campeones y mantener la base de figuras que lo llevaron a la cima continental.

En la otra orilla, el cuadro inglés afrontará el estreno oficial de su nuevo técnico, el danés Thomas Frank, quien asumió el reto de revitalizar a los Spurs tras la conquista de la Europa League. El duelo, que arranca a las 2:00 p.m. (Disney+), será la primera gran prueba para su proyecto y una oportunidad de medir fuerzas ante uno de los planteles más potentes del planeta.

Minuto a minuto de PSG vs. Tottenham en la Supercopa de Europa

Hace 5 horas

Avisan los ingleses

⏱️ MINUTO 23′ | 🔵🔵 PSG 0-0 TOT ⚪⚪ | La tuvo Tottenham, con un potente remate de media distancia que, apenas, desvió el arquero de PSG. Partido en ceros, por ahora.

Hace 5 horas

Partido cerrado

⏱️ MINUTO 20′ | 🔵🔵 PSG 0-0 TOT ⚪⚪ | De momento, ninguno de los dos equipos se hace daño. Tottenham se resguarda bien, pero París tampoco logra hacer mucho daño. Ninguno arriesga por ahora.

Hace 5 horas

Primera llegada

⏱️ MINUTO 8′ | 🔵🔵 PSG 0-0 TOT ⚪⚪ | Khvicha Kvaratskhelia tuvo la primera para París, pero el balón, cuando el georgiano se internó en el área, se fue apenas desviado.

Actualización claveHace 5 horas

¡Empezó el partido!

⏱️ MINUTO 0′ | 🔵🔵 PSG 0-0 TOT ⚪⚪ | Ya se juega el partido. PSG y Totteham definen al supercampeón de Europa.

Hace 5 horas

El premio del campeón

Disputar la Supercopa supone 4 millones de euros por club. El campeón recibirá un millón adicional. El ganador recibirá un total de 23.545′500.000 pesos colombianos.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de PSG

PSG también estrena caras nuevas de manera oficial en Údine. El portero Lucas Chevalier es la principal novedad del cuadro parisino. Remplaza al italiano Gianluigi Donnarumma, quien jugará en la Premier League.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Tottenham

Tottenham Hotspur no solo estrena técnico en esta Supercopa de Europa, sino también a un par de jugadores que hoy serán titulares: el portugués Joao Palinha y el ganés Mohammed Kudus.

Hace 6 horas

El encargado de impartir justicia

El portugués João Pinheiro será el juez central de esta Supercopa de Eruopa. Sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia serán sus asistentes. Tiago Martins, también de Portugal, estará a cargo del VAR.

Hace 6 horas

El escenario de esta tarde

El Estadio Friuli, conocido también como Bluenergy Stadium por razones de patrocinio, es la casa del Udinese, habitual en la Serie A de Italia. Fue remodelado en 2015 y cuenta con una capacidad de 25.000 espectadores.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Supercopa de Europa

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

PSG vs. Tottenham

Supercopa

Údine

Luis Enrique

Thomas Frank

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar