Venus Williams jugará el US Open 2025 a sus 45 años

La dos veces campeona del Abierto de Estados Unidos recibió una invitación para volver a competir en individuales y dobles mixto.

Redacción Deportes
13 de agosto de 2025 - 05:05 p. m.
Venus Williams, leyenda del tenis y múlitple ganadora de Grand Slams.
Venus Williams, leyenda del tenis y múlitple ganadora de Grand Slams.
Foto: Thais Llorca - EFE
La tenista estadounidense Venus Williams recibió una invitación (‘wild-card’) para participar en la categoría de individuales del próximo Abierto de Estados Unidos, cuyos cuadros principales se disputan del 24 de agosto al 7 de septiembre, informó este miércoles la Federación de Tenis de Estados Unidos.

La tenista de 45 años, doble campeona del último Grand Slam del año en individuales (2000 y 2001), competirá además en el torneo de dobles mixto, que tendrá lugar entre el 19 y el 20 de agosto, junto a su compatriota Reilly Opelka.

Williams regresó a las pistas el mes pasado compitiendo en la modalidad de dobles del torneo de Washington, un ATP y WTA 500. Supuso su vuelta a los torneos 16 meses después de su último partido oficial y casi dos años después de su última victoria.

La mayor de las hermanas Williams, ganadora de siete títulos de Grand Slam en la modalidad de sencillos, también participó este mes en el Masters 1.000 de Cincinnati. Cayó el pasado jueves en primera ronda de individuales ante la española Jéssica Bouzas.

La última participación en el Abierto de Estados Unidos de Venus Williams, que hasta su regreso en Washington figuraba como jugadora ‘inactiva’ por la WTA, tuvo lugar en 2023, cuando perdió en primera ronda. Su victoria más reciente en ese torneo se remonta a 2019.

Por Redacción Deportes

