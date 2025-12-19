¡Arquero de PSG tapó la final de la Copa Intercontinental con la mano fracturada!

Matvey Safonov arquero de PSG. Foto: EFE - NOUSHAD THEKKAYIL

Matvei Safonov fue uno de los grandes héroes del París Saint-Germain (PSG) en la final de la Copa Intercontinental contra Flamengo, pero su actuación tuvo un costo alto. Este viernes, el club parisino confirmó que el arquero ruso sufrió una fractura en la mano izquierda y estará fuera de las canchas al menos un mes.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, entregó detalles de la lesión y sorprendió al revelar que el guardameta se lastimó durante la tanda de penales, específicamente en el tercer cobro de la serie. Aun así, Safonov logró atajar dos lanzamientos más estando lesionado.

¿Cómo fue que Safanov se fracturó la mano?

“No puedo explicarlo. Creemos que fue en el tercer penal, hubo un movimiento extraño. A pesar de la fractura, consiguió atajar los dos últimos tiros. La adrenalina era tan fuerte que no sintió dolor. Esa es la mentalidad que queremos”, aseguró Luis Enrique en conferencia de prensa.

La jugada más polémica de la tanda fue el remate de Pedro, en el que Safonov realizó una atajada cuestionada por Flamengo, que reclamó un supuesto adelantamiento. Tras la revisión del VAR, el penal fue validado. Posteriormente, el arquero de 26 años detuvo los disparos de Leo Pereira y Luis Araújo, sellando la victoria para el equipo parisino.

El club informó que Safonov será sometido a una nueva evaluación médica en tres o cuatro semanas, mientras inicia su proceso de recuperación. Sobre su estado anímico, Luis Enrique señaló que aún no ha hablado con él, pero destacó el aprendizaje que dejan este tipo de situaciones. “La vida te dice que tienes que descansar, recuperarte y aceptar la situación. Volverá pronto”, dijo el estratega.

El entrenador no confirmó quién será el arquero titular para el próximo partido ante Fontenay-le-Comte, por los 16avos de final de la Copa de Francia, aunque dejó abierta la posibilidad de rotaciones y presencia de juveniles.

Además del caso Safonov, el PSG informó que Lee Kang-In presenta una lesión muscular en el muslo izquierdo y estará varias semanas de baja, mientras que Bradley Barcola continúa bajo tratamiento por fatiga muscular. Willian Pacho, por su parte, no estará disponible por periodo de descanso.

Safonov, que había pasado de suplente a figura en cuestión de semanas, cerró la final como protagonista absoluto; cuatro penales atajados y un título, incluso jugando con la mano fracturada.

