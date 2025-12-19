Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Bayern, dueño del mejor ataque y la defensa más sólida, visita a un Heidenheim urgido de puntos y condicionado por sus números, en el último partido del año. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Este domingo Bayern Múnich visitará a Heidenheim en un partido que, al menos desde los números, expone una de las mayores brechas de la temporada entre dos equipos de la misma liga. No solo por la tabla, sino por la forma en que ambos compiten, atacan y defienden.

Bayern llega como el equipo más dominante del campeonato. Tras 14 jornadas, acumula 51 goles, una media de 3,64 por partido, el mejor registro ofensivo de la Bundesliga y, además, un récord histórico a esta altura del torneo. Al frente tendrá a un Heidenheim que apenas suma 13 tantos, el segundo peor ataque del campeonato, una cifra que comparte con Mainz y St. Pauli. La distancia se amplía cuando se observa la fase defensiva. Bayern también presume la mejor zaga, con solo 11 goles recibidos, mientras que Heidenheim ha encajado 30, la cifra más alta de la liga.

El contexto fuera de casa también respalda a los de Múnich. En el año natural 2025, el conjunto bávaro no perdió ninguno de sus 15 partidos como visitante en la Bundesliga (11 victorias y 4 empates). Si logra mantener esa racha, podría cerrar un año completo sin derrotas lejos de Múnich por tercera vez en su historia, después de 1986 y 2013.

Más allá del empate 2-2 ante Mainz en la última jornada, el presente del Bayern sigue siendo excepcional. Con 38 puntos en 14 fechas, atraviesa la segunda mejor temporada de su historia a esta altura del torneo, solo superada por la campaña 2015/16, cuando sumó 40 unidades.

El antecedente inmediato en Heidenheim también alimenta las expectativas de goles. En abril, el Bayern se impuso 0-4 como visitante, y, contra este rival, el conjunto bávaro promedia 3,5 goles a favor por partido, aunque también registra su promedio más alto de goles recibidos (1,75).

En ese escenario, Harry Kane vuelve a ser una de las grandes referencias. El delantero suma 99 participaciones directas en goles en 77 partidos de Bundesliga (80 goles y 19 asistencias) y está a un paso de alcanzar las 100, un hito que podría lograr en su encuentro número 78, lo que marcaría un nuevo récord desde que se recopilan datos detallados. Además, anotó 50 goles oficiales en 2025 con Bayern y mantiene una racha perfecta de 20 penaltis consecutivos convertidos en la liga, un registro sin precedentes.

Los números de Luis Díaz

La influencia de Luis Díaz ha sido un factor clave en el rendimiento colectivo. De los 24 partidos disputados en la temporada, 21 fueron con el colombiano en cancha. En los tres de su ausencia, el equipo apenas sumó 4 de 9 puntos posibles y mostró dificultades para imponer condiciones. Sin Díaz, Bayern redujo tiros a puerta, asistencias, aceleraciones y producción goleadora, además de recuperar menos balones en campo rival. I

Díaz, además, sigue siendo el segundo máximo anotador del Bayern con 12 goles, solo por detrás de Kane. Su ausencia coincidió con una baja en la efectividad de otros socios ofensivos, como Olise, cuya sequía goleadora se extendió durante ese tramo. Un detalle que refuerza la importancia del colombiano en la dinámica ofensiva.

Hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con Bayern Múnich

Fecha: domingo 21 de diciembre de 2025

Hora: 11:30 a.m., hora en Colombia

Estadio: Voith-Arena (Heidenheim)

TV: Disney+ Premium

