Ángel Barajas va por medallas: hora y cuándo serán las finales del Mundial

El cucuteño disputará dos finales en Indonesia y sueña con nuevas medallas en su palmarés.

El talento colombiano vuelve a hacerse notar en el escenario más exigente de la gimnasia artística. Ángel Barajas, una de las mayores promesas del deporte nacional, clasificó a dos finales en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se realiza en la Arena Indonesia de Yakarta, sede de la edición número 53 del certamen, que se extenderá hasta el sábado 25 de octubre.

El cucuteño tuvo una destacada actuación en la ronda clasificatoria, donde se ubicó sexto en el concurso completo (All-around) tras sumar un puntaje global de 80.664. Su desempeño fue parejo en cada uno de los seis aparatos: 13.266 en piso, 12.566 en arzones, 12.866 en anillas, 13.566 en salto, 14.300 en barras paralelas y 14.100 en barra fija. Ese registro lo ubicó entre los 24 mejores gimnastas del mundo, accediendo así a la final individual, una instancia a la que ya había llegado otro colombiano, Jossimar Calvo, en la cita mundial de Liverpool 2022.

¡FINALISTA ⭐️! Ángel Barajas por el podio 🤸‍♂️



Terminada la 2ª jornada del mundial, Ángel se aseguró en la final de barras paralelas



Clasificación:

1️⃣ J. Zou 🇨🇳 - 15.466

2️⃣ S. Oka 🇯🇵 - 14.533

5️⃣ Á. Barajas 🇨🇴 - 14.300



Ángel también va por la final del All around. ¡Fuerza 💛💙❤️‍🔥! pic.twitter.com/Fl2hTxJpsU — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 20, 2025

El japonés Daiki Hashimoto dominó la fase clasificatoria con 83.065 puntos, seguido del suizo Noe Seifert (82.499) y el chino Boheng Zhang, subcampeón olímpico en París 2024, que fue tercero con 82.331.

Pero el colombiano no solo brilló en el All-around. En las barras paralelas, uno de sus aparatos más sólidos, alcanzó el quinto lugar de la clasificación con 14.300 puntos, resultado de una rutina con dificultad de 5.900 y ejecución de 8.400. Ese rendimiento lo ubicó entre los ocho mejores del mundo, asegurando así una segunda final en el certamen.

Además, Barajas se quedó muy cerca de una tercera final. En barra fija, su puntuación de 14.100 —producto de una rutina de dificultad 6.400 y ejecución 7.700— lo ubicó noveno, quedando como primera reserva para la definición. Esto significa que, ante cualquier eventualidad con alguno de los ocho clasificados, el colombiano podría ingresar a disputar otra final mundial.

¿Cuándo serás las finales de Ángel Barajas en el Mundial de Gimnasia?

La final del All-around será este miércoles 22 de octubre, entre las 6:30 y 9:00 de la noche (6:30 a 9:00 de la mañana, hora de Colombia). Luego, la final de barras paralelas se disputará el sábado 25 de octubre, en una jornada que irá de 2:00 a 6:00 de la tarde (2:00 a 6:00 de la mañana en Colombia).

