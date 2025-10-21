Real Madrid vs. Juventus: hora y dónde ver en vivo el duelo de Champions League

El duelo en el Bernabéu pondrá enfrentará a un equipo en racha y a otro necesitado de respuestas, en la antesala de un fin de semana que tendrá los focos puestos en el clásico español. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El Santiago Bernabéu volverá a vestirse de gala este miércoles, cuando el Real Madrid reciba a la Juventus por la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26.

El duelo llega en un momento clave para ambos. El Real Madrid, líder de LaLiga, atraviesa una racha positiva tras reponerse de la caída en el derbi ante el Atlético, y busca consolidar su dominio también en el torneo europeo. La visita de uno de los gigantes históricos de Italia no solo representa un desafío deportivo, sino también una prueba complicada en la antesala del clásico español frente al Barcelona, que se disputará el fin de semana.

En cambio, Juventus aterriza en Madrid con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión. El conjunto dirigido por Igor Tudor atraviesa una etapa irregular y encara este compromiso sin el cartel de favorito, pero con la motivación de intentar dar el golpe en una de las canchas más difíciles del continente. El técnico croata sabe que su equipo debe mejorar el nivel mostrado en los últimos partidos si no quiere sufrir en una noche europea donde el Bernabéu suele ser imponente.

El presente de ambos ofrece contrastes. El Real Madrid viene de superar 1-0 a Getafe en LaLiga y de arrasar 5-0 al Kairat en su última presentación por Champions. En cambio, la Juventus llega tras caer 2-0 ante Como en la Serie A y empatar 2-2 con Villarreal en su más reciente compromiso continental.

En el plano individual, Xabi Alonso deberá equilibrar cargas pensando en el clásico ante el Barça. Todo apunta a que Federico Valverde volverá a ocupar el lateral derecho, mientras que en el mediocampo se espera la presencia de Arda Güler y Jude Bellingham, pieza clave en el engranaje ofensivo blanco. Del lado italiano, las esperanzas recaen en el talento joven de Francisco Conceição y Kenan Yildiz, dos atacantes llamados a marcar diferencia pese a su corta experiencia.

Un dato reciente une a ambos: la última vez que se enfrentaron fue el 1 de julio de este año, en los octavos de final del Mundial de Clubes, cuando el Real Madrid se impuso por 1-0 con gol de Gonzalo García. Ahora, el escenario es otro, pero la rivalidad conserva el mismo peso histórico.

Entre las novedades del conjunto turinés destaca la ausencia del colombiano Juan David Cabal, quien no fue convocado por Tudor para este compromiso. El defensor, que solo ha disputado 16 minutos en la actual Champions, sufrió molestias musculares en la pierna derecha durante el duelo frente a Villarreal y continúa en proceso de recuperación.

Hora y dónde ver Real Madrid vs. Juventus

Fecha: 22 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Santiago Bernabeu

Transmisión: ESPN y Disney+

