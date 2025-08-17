Moto2: David Alonso se quedó sin podio en Austria por una caída sobre el cierre

El piloto colombiano David Alonso no pudo sumar puntos en el Gran Premio de Austria de Moto 2. Foto: EFE - Javier Cebollada

El piloto colombiano David Alonso estuvo muy cerca de lograr su segundo podio de la temporada en Moto2, pero una caída lo dejó por fuera de competencia en el Gran Premio de Austria, disputado este domingo en Spielberg.

La cita se corrió en el circuito Red Bull Ring, donde Alonso había tenido un desempeño sobresaliente en la clasificación. Con un registro de 01:33.006, se aseguró la quinta posición en la parrilla de salida, lo que le permitió soñar con un buen resultado en la competencia.

Durante el desarrollo de la prueba, Alonso mostró solidez y llegó a ubicarse tercero, por detrás del brasileño Diogo Moreira —eventual ganador— y el español Daniel Holgado. Sin embargo, cuando faltaban cinco vueltas para el final, un error le costó caro y lo dejó sin opciones.

El colombiano, que incluso había marcado la vuelta más rápida de la carrera, tomó una curva con exceso de velocidad, perdió el control, se fue a la gravilla y terminó en el suelo. Por fortuna, pudo levantarse de inmediato y el incidente no pasó a mayores.

Sin puntos en Austria, Alonso se mantiene en la casilla 17 del campeonato de pilotos de Moto2, con 43 unidades. La clasificación la lidera el esp

añol Manuel González con 188 puntos, seguido por Arón Canet (169) y Diogo Moreira (153), quienes completan el podio provisional.

El próximo desafío para el joven piloto colombiano será el Gran Premio de Hungría, que se disputará el 24 de agosto. Allí buscará revancha y tendrá otras ocho carreras más por delante para seguir escalando posiciones en la temporada.

