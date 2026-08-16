Arsenal arrolló al City y se quedó con el primer título de la temporada en Inglaterra

La celebración de los jugadores de Arsenal en su partido contra Manchester City. Foto: AFP - ADRIAN DENNIS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Arsenal mandó el primer gran mensaje de la temporada en Inglaterra. El conjunto londinense se quedó con la Community Shield después de imponerse 3-0 a Manchester City en el Millennium Stadium, en un partido que enfrentaba a un proyecto consolidado contra otro que apenas empieza a reconstruirse. Para Enzo Maresca, encargado de suceder a Pep Guardiola, el estreno oficial terminó convertido en una primera señal de alarma.

La diferencia entre ambos proyectos empezó a quedar expuesta prácticamente desde el vestuario. Apenas habían transcurrido 45 segundos cuando Riccardo Calafiori combinó con Lewis-Skelly y sorprendió a Gianluigi Donnarumma con un remate al palo corto.

El 1-0 permitió que Arsenal llevara inmediatamente el encuentro hacia el escenario que había preparado: entregar la pelota y castigar cada error del rival.

Mire más: La fórmula para hacer un Gran Premio en Colombia

El City tuvo posesión, pero pocas respuestas. Arsenal se organizó en un 4-2-4 sin balón, con Bruno Guimarães y Lewis-Skelly cerrando los espacios interiores y evitando que Phil Foden pudiera recibir con comodidad entre líneas. Los de Maresca circulaban de un lado al otro, mientras Erling Haaland, Jérémy Doku y el propio Foden tenían enormes dificultades para encontrar espacios.

David Raya apareció cuando el City consiguió romper esa estructura. Primero respondió dos veces consecutivas ante Foden y después protagonizó una de las acciones determinantes de la primera mitad: detuvo un remate a quemarropa de Haaland y, en el rebote, Ben White bloqueó el intento de Doku. Fueron las oportunidades más claras de un City que, pese a tener el balón durante largos pasajes, nunca consiguió controlar realmente el partido.

Arsenal, en cambio, fue mucho más contundente. A los 29 minutos, Martin Odegaard envió un centro al segundo palo, Christos Tzolis devolvió la pelota de cabeza hacia el centro del área y Kai Havertz apareció para definir el 2-0. El golpe terminó de desnudar los problemas del City: tenía la iniciativa, pero cada pérdida dejaba la sensación de que el equipo de Mikel Arteta podía volver a lastimarlo.

No se pierda: El Ministerio del Deporte que recibió Abelardo de la Espriella: una cartera a la deriva

El cierre del primer tiempo pudo ser todavía peor para los de Maresca. Madueke obligó a Donnarumma a intervenir, Calafiori desperdició otra oportunidad y Gvardiol tuvo que sacar sobre la línea un remate de Odegaard. El descanso llegó con dos goles de diferencia, pero, sobre todo, con una sensación mucho más preocupante para Manchester: Arsenal parecía tener perfectamente claro qué partido estaba jugando y el City todavía buscaba respuestas.

La sentencia llegó apenas empezó el complemento. A los 49 minutos, Tzolis volvió a participar en la construcción de una jugada que la defensa del City no pudo resolver y Odegaard aprovechó para anticiparse y superar a Donnarumma.

El 3-0 convirtió el resto del encuentro en una exhibición del campeón, mientras desde las tribunas comenzaron a escucharse los “olés” con cada sucesión de pases del Arsenal.

Mire, también: Jhon Arias tuvo recibimiento hostil de los hinchas de Fluminense: así insultaron a su ídolo

Maresca intentó cambiar el rumbo desde el banco. Sacó a Haaland, Doku, Foden, O’Reilly, Anderson y Kovacic, entre otros, y buscó respuestas con Grealish, Semenyo, Marmoush, Cherki, Lewis y Nico González. Arteta también movió sus piezas y dio minutos a Declan Rice, Bukayo Saka, Piero Hincapié, Viktor Gyökeres y Martín Zubimendi. La diferencia fue que Arsenal podía administrar mientras el City necesitaba reconstruirse en pleno partido.

Ni siquiera los cambios alteraron demasiado el desarrollo. Gvardiol probó desde media distancia y volvió a encontrarse con Raya, mientras Semenyo también exigió al arquero español en los minutos finales. El guardameta sostuvo el arco en cero y terminó siendo una de las figuras de una actuación que combinó la contundencia ofensiva con una enorme solidez defensiva.

La Community Shield dejó así dos imágenes completamente opuestas para abrir la temporada inglesa. Arsenal confirmó la madurez de un proyecto que ya funciona casi de memoria y levantó el primer trofeo del curso con una actuación dominante. El City, en cambio, empezó con el pie izquierdo una etapa completamente nueva: la era de Enzo Maresca arrancó con un 3-0 que no define su futuro, pero sí dejó claro el tamaño del trabajo que tiene por delante para construir un equipo después de Guardiola.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador