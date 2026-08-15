Jhon Arias tuvo recibimiento hostil de los hinchas de Fluminense: así insultaron a su ídolo

Jhon Arias, con la camiseta de Palmeiras. Foto: Vía X

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El regreso de Jhon Arias al Maracaná terminó siendo mucho más incómodo de lo que podía imaginar. El colombiano enfrentó a su antiguo equipo, Fluminense, esta vez con la camiseta de Palmeiras, y vivió un ambiente hostil.

Cada vez que intervino en el juego aparecieron los abucheos y los insultos desde las tribunas, una presión que acompañó prácticamente toda su actuación.

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El contraste se había visto desde antes del comienzo del encuentro. Arias se acercó al banco de Fluminense para saludar a antiguos compañeros, integrantes del cuerpo técnico y personas con las que compartió durante su exitoso paso por el club.

Hubo cordialidad dentro del campo, pero desde las gradas el ambiente fue completamente diferente.

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La tensión alcanzó su punto más alto cuando Arias fue sustituido durante la segunda mitad. El colombiano salió del terreno de juego en medio de una fuerte silbatina y nuevos insultos de los aficionados de Fluminense. Además, tuvo una actuación discreta, de las más bajas que ha registrado desde su llegada a Palmeiras.

¿Por qué se acabó el amor por Jhon Arias en Fluminense?

El recibimiento tiene un trasfondo particular porque Arias no fue un futbolista más en Fluminense. Llegó al fútbol brasileño después de haber pasado por Llaneros, Patriotas, América de Cali y Santa Fe, y desde 2021 construyó en Río de Janeiro la etapa más importante de su carrera a nivel de clubes. En total disputó 230 partidos con el equipo carioca, marcó 47 goles y entregó 55 asistencias.

Su mejor etapa llegó entre 2022 y 2024. En 2022 registró 16 goles y 17 asistencias en 62 encuentros y al año siguiente volvió a ser determinante con 12 tantos y 17 pases de gol. Arias fue pieza fundamental de uno de los ciclos más exitosos de la historia de Fluminense y terminó convertido para buena parte de la afición en uno de los grandes referentes de aquella generación.

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También ayudaron los títulos. Con Fluminense ganó los Campeonatos Cariocas de 2022 y 2023, además de las Taças Guanabara de esos mismos años. Sin embargo, su consagración llegó internacionalmente: hizo parte del equipo campeón de la Copa Libertadores de 2023 y posteriormente conquistó la Recopa Sudamericana de 2024. Esa trayectoria explica por qué durante su paso por el club muchos aficionados llegaron a considerarlo un ídolo.

Su historia en Fluminense terminó cuando dio el salto al fútbol inglés para jugar con Wolverhampton. La experiencia en Inglaterra, sin embargo, fue corta: durante la temporada 2025-26 disputó 26 partidos entre todas las competiciones, marcó dos goles y entregó una asistencia. Después de ese paso regresó a Brasil, pero lo hizo para vestir la camiseta de Palmeiras.

Precisamente ahí aparece buena parte del malestar que quedó expuesto en el Maracaná. Arias no volvió a Fluminense después de su aventura europea, sino que terminó reforzando a Palmeiras, uno de los grandes rivales deportivos del Tricolor en Brasil.

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Su regreso al estadio donde había construido su condición de referente terminó demostrando que aquella relación con la hinchada cambió profundamente.

En Palmeiras, sin embargo, Arias ha comenzado a recuperar protagonismo. En 24 partidos disputados durante 2026 acumula seis goles y dos asistencias entre todas las competiciones. En el Brasileirao suma tres tantos en 13 encuentros y también registra tres goles y una asistencia en seis partidos internacionales. Además, ya conquistó el Campeonato Paulista de 2026.

El reencuentro con Fluminense dejó así una de las imágenes más fuertes de su nueva etapa. Arias volvió al Maracaná como rival, saludó a quienes fueron sus compañeros y terminó marchándose bajo los insultos de quienes alguna vez celebraron sus goles. De referente de una generación campeona a uno de los jugadores más hostilizados de la noche: el colombiano comprobó que su regreso a Brasil también cambió la relación con el lugar en el que construyó buena parte de su historia.

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