Arsenal, campeón del Mundial Femenino de Clubes: esta es al cifra del millonario premio

Arsenal se convierte en el primer vencedor de la Champions Cup, torneo creado por la FIFA a semejanza de la Copa Intercontinental masculina

Un gol en la prórroga de Catalin Foord le dio este domingo al Arsenal el título de campeón mundial femenino de clubes, al vencer 3-2 al Corinthians en la final de la primera edición de la Champions Cup, en Londres.

Pese a su favoritismo, Arsenal tuvo más dificultades de las previstas para derrotar a un defensivo equipo brasileño, que tuvo en su portera, Lelé, a su mejor jugadora.

Una serie de errores en la zaga permitieron a Olivia Smith adelantar a las Gunners en el minuto 15, aunque el Corinthians reaccionó rápidamente y empató con un cabezazo de Gabi Zanetti tras un córner en el minuto 21.

En la segunda mitad, Arsenal hizo justicia a su dominio con un gran cabezazo de Lotte Wubben-May, que adelantó nuevamente a las campeonas europeas en el 58. Un penalti en el descuento sobre la colombiana Gisela Robledo permitió a Vic Albuquerque poner el empate para las Brabas en el minuto 90+4.

En la prórroga, un rápido contraataque del Arsenal terminó con un disparo desde la izquierda de Catalin Foord en el minuto 103 que se coló entre el palo y la portera Lelé para darle la victoria a las inglesas.

“Creo que controlamos muy bien la primera parte. No logramos concretar las buenas oportunidades. En la segunda, el partido fue mucho más exigente y el Corinthians hizo un gran partido”, destacó la entrenadora inglesa, Renée Slegers.

“Estoy muy orgullosa del equipo, dadas las circunstancias. Encontramos la manera de ganar”, agregó.

Con el título, Arsenal se convierte en el primer vencedor de la Champions Cup, torneo creado por la FIFA a semejanza de la Copa Intercontinental masculina y que enfrenta a los clubes campeones de cada continente.

Arsenal llegó a la final tras vapulear por 6-0 al AS FAR de Marruecos, mientras que Corinthians, ganador de la Copa Libertadores femenina, se deshizo en semifinales del Gotham FC estadounidense.

Wuhan Jiangda chino y Auckland United neozelandés quedaron eliminados en las primeras ronda.

Arsenal se embolsó 2,3 millones de dólares como premio por el título, mientras que el Corintihans facturó 1 millón de dólares como subcampeón.

