Real Madrid sigue sin convencer, pero ganó y sigue a tiro de la punta en la Liga de España

Kylian Mbappé marcó un penal en el último minuto, evitó el desastre y acalló los silbidos del estadio Santiago Bernabéu.

Daniel Montoya Ardila
01 de febrero de 2026 - 04:52 p. m.
Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quien fue uno de los jugadores más silbados, durante el partido por LaLiga entre Real Madrid y Rayo Vallecano este domingo primero de febrero de 2026 en el Santiago Bernabéu de Madrid, España.
Foto: EFE - Ballesteros
Real Madrid ganó sobre la campana. El equipo de Álvaro Arbeloa derrotó 2-1 al Rayo Vallecano por la vigésima segunda fecha de la Liga de España. Eso sí, el trámite del juego no se reflejó en el marcador final, pues el club merengue pudo anotar un más gol que su rival, pero el nivel de los jugadores sigue siendo muy discreto.

Una situación que incomoda a la afición madridista, una de las más exigentes del mundo, la cual silbó a muchos de los referentes del plantel. Especialmente a Vinicius Jr., quién anotó el 1-0. El empate vino de los pies de Jorge de Frutos al minuto 49 y finalmente Kylian Mbappé sentenció el 2-1 con un penal, no exento de polémica, al 90+10′.

Primer tiempo de Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Luego de una dolorosa derrota 4-2 frente al Benfica de José Mourinho en la última fecha de la fase de grupo de la UEFA Champions League, el ambiente en las toldas blancas no era el mejor. Mucho más si se tiene en cuenta el pobre desempeño de la plantilla.

Por eso, desde el minuto uno, todos los asistentes a este partido contra el Rayo Vallecano silbaron a varios de los jugadores local. Especialmente al brasileño Vinicius Jr., quien marcó el primer gol del encuentro, pero no pudo evitar hacerle gestos a la afición.

Otro de los que más percibió el ambiente hostil del Santiago Bernabéu fue el inglés Jude Bellingham, quien se tuvo que retirar por lesión en el minuto 10. Una baja que aún no se determina por cuanto tiempo será, pero es preocupante para Arbeloa.

Segundo tiempo de Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Apenas cuatro minutos después de iniciado el segundo tiempo, Rayo Vallecano anotó el empate con el que el Real Madrid se alejaba del FC Barcelona, líder de la liga española con 55 puntos. Todo parecía dispuesto a un empate o incluso una victoria del visitante.

Sin embargo, a 10 minutos del final, Pathé Ciss vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con uno menos. Hecho que le dio un segundo aire al Madrid que se dedicó a buscar el gol de la victoria. Incluso estrellando un balón en el palo a pocos minutos del 90′.

Ya en el tiempo añadido, una falta cometida en el área del Rayo Vallecano derivó en un penal convertido en gol por Kylian Mbappé. El francés cerró el partido con su tanto número 22 en liga con los que ocupa, en solitario, el puesto del goleador del torneo.

¿Qué sigue para el Real Madrid?

El conjunto merengue volverá a saltar al campo el próximo domingo 8 de febrero cuando enfrente al Valencia en el estadio de Mestalla. Este duelo será válido por la jornada 23 de la LaLiga y será una oportunidad más para mantenerse a un punto del Barcelona.

Por el ámbito internacional, el Madrid tendrá que vencer en un enfrentamiento a doble partido al Benfica en lo que será el regreso de Mourinho al Bernabéu. Todo esto por un lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League 2026.

En conclusión, el 16 veces campeón de Europa y 36 veces campeón de España sigue sin convencer a sus hinchas. No obstante, mientras siga ganando tendrá margen de maniobra para mejorar y ser un claro candidato a la liga y a la orejona.

