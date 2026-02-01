Manchester City no pudo con el Tottenham y se mantiene a seis puntos del Arsenal

Xavi Simons de Tottenham y Rodri de Manchester City durante el partido de Premier League entre ambos equipos este primero de febrero de 2026 en Londres, Inglaterra. Foto: EFE - NEIL HALL

La cima de la Premier League sigue siendo del Arsenal. Manchester City empató 2-2 frente a Tottenham este domingo 1° de febrero de 2026 y perdió la oportunidad de descontarle dos puntos al equipo de Mikel Arteta en la lucha por el título de liga en Inglaterra. Lo más inverosímil de todo, es que tenía una renta de dos goles al término del primer tiempo. Tantos de Rayan Cherki y Antoine Semenyo.

Cuando parecía que todo pintaba para un repaso en la parte complementaria, Dominic Solanke, la gran figura del encuentro, apareció con un doblete para empatar el partido. Con esto, el club entrenado por Pep Guardiola se mantiene a seis puntos del primer puesto, Arsenal, aunque hoy pudo recortar esa distancia a cuatro unidades.

El monologo del Manchester City

Madrugándole a la posibilidad de recortar a cuatro puntos la distancia con el líder de la Premier League, Arsenal, Rayan Cherki puso en ventaja al Manchester City en el minuto 11. Un hecho que reflejo el claro dominio del equipo ciudadano en Londres.

Aun así, a partir del 35′, el local intentó sacudirse de la arremetida celeste. Todo esto a partir del liderazgo futbolístico del joven neerlandés, Xavi Simons. Sin embargo, la intención del futbolista fue insuficiente para evitar el segundo gol del City en el minuto 43.

Así, ambos clubes británicos se fueron al vestuario: 2-0 a favor del visitante que estaba provocando los silbidos del respetable contra el Tottenham. Una escuadra que venía de vencer con autoridad al Borussia Dortmund por Champions, pero hoy no tenía reacción.

Solanke, el verdugo del Manchester City

Cuando parecía que la parte complementaria sería una continuación del primero tiempo, Tottenham se hizo responsable de condición de local. En el 53′, menos de 10 minutos de la segunda parte, Dominic Solanke descontó para el club londinense que se ponía 2-1 a bajo.

En el minuto 70, el británico volvió a aparecer en el tablero con un gol de taco que igualaba el partido a dos goles. A partir de ese momento el desarrollo del cotejo se hizo parejo con dos equipos que buscaban impetuosamente el gol del triunfo. Especialmente el Man City.

Los minutos de adición, nueve, brindaron oportunidades para ambos conjuntos ingleses, pero fue Manchester City el que terminó menos conforme con el 2 a 2 final. Con esto, City quedó a seis puntos del Arsenal, único líder de la Premier League.

Tabla de la Premier League

Club PTS DG 1 Arsenal 53 +29 2 Manchester City 47 +26 3 Aston Villa 46 +9 4 Manchester United 41 +8 5 Chelsea 40 +15 6 Liverpool 39 +6 7 Brentford 36 +4 8 Fulham 34 -1 9 Everton 34 -1 10 Newcastle United 33 0

