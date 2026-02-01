Golazo de Luis Suárez en Portugal para darle el triunfo a Sporting en el último minuto

El delantero colombiano llegó a los 25 goles con el conjunto de Lisboa en esta temporada. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

La relación de Luis Javier Suárez con el gol no se desgasta. Al contrario, en 2026, se vuelve más decisiva con el paso de los partidos. En Portugal, el delantero colombiano volvió a firmar una noche de épica en Sporting de Lisboa. Esta vez, fue con un gol de taco en el minuto 90+6, una definición tan inesperada como contundente, que selló un triunfo clave frente a Nacional por la Liga de Portugal.

El estadio estaba la máxima de tensión, el reloj jugaba en contra y el partido parecía condenado al empate. Pero Suárez, una vez más, eligió el momento exacto para aparecer.

Un héroe que se consolida

Lo ocurrido ante Nacional no fue un hecho aislado. Luis Suárez ya ha rescatado al Sporting en cuatro ocasiones distintas a lo largo de la temporada. Primero lo hizo frente a Santa Clara por la Copa de Portugal; luego contra Arouca en la Liga; más tarde en la remontada a PSG en Champions League; y ahora volvió a aparecer en el campeonato local cuando el equipo más lo necesitaba.

El partido estaba cerrado, urgencia máxima y el colombiano como solución. El triunfo sumó tres puntos vitales y dejó al Sporting a solo cuatro puntos de Porto.

Siete minutos antes del tanto definitivo, el VAR le anuló un gol a Suárez por apenas ocho centímetros de fuera de lugar. La decisión generó reclamos al árbitro, gestos de incredulidad y frustración en la cancha.

Sin embargo, lejos de quebrarse, el Sporting insistió. El equipo no bajó la intensidad y siguió atacando, convencido de que el partido aún tenía algo guardado. Y lo tuvo. En el 90+6, una jugada por la banda izquierda terminó con un centro de Michael Santos hacia atrás. Suárez leyó la acción en una fracción de segundo y resolvió con un taco brillante, una definición que desató la locura en las tribunas y en el banco.

Cifras de Suárez en Portugal

Luis Suárez llegó a 18 goles en la Liga de Portugal, quedando a solo uno de igualar a Vangelis Pavlidis como máximo goleador del torneo. Además, con esta anotación, el colombiano recibió el premio a mejor jugador del partido, un reconocimiento que ya empieza a volverse habitual.

En el balance general de la temporada, Suárez acumula 25 goles y 6 asistencias, números que lo colocan en lo más alto de Sporting y lo convierten en una de las figuras más determinantes del campeonato portugués.

Lo próximo para Sporting

El próximo jueves 5 de febrero, Sporting tendrá compromiso de Copa frente a AVS, una nueva oportunidad para seguir avanzando y sostener el impulso anímico. Pero todas las miradas ya empiezan a apuntar al duelo del 9 de febrero contra Porto por la Liga, un partido que puede reconfigurar la lucha por el título.

