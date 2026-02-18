Arsenal dejó pasar puntos con el último de la Premier League y revivió fantasmas del pasado

El equipo londinense perdió ventaja sobre Manchester City y se apretó la pelea por la cima en el fútbol inglés. Foto: Agencia AFP

El líder Arsenal dejó escapar la victoria este miércoles 18 de febrero de 2026 en el tiempo añadido en casa del colista Wolverhampton (2-2). Un tropiezo con consecuencias imprevisibles en la pelea por el título de la Premier League.

El club londinense llegó a gozar de una ventaja de dos goles gracias a Bukayo Saka (5′) y al ecuatoriano Piero Hincapié (56′). Sin embargo, un disparo lejano del español Hugo Bueno (61′) y un gol en propia de Riccardo Calafiori (90+4) provocaron que dos puntos se le escurriesen de las manos a Arsenal.

Ese derrumbe en los últimos minutos de los dirigidos por Mikel Arteta concede munición a quienes consideran a los Gunners un equipo sin una mentalidad fuerte. Esa virtud que ayuda a lidiar con la presión en los tramos importantes.

Las dudas que rondan a Arsenal

Los subcampeones de la Premier en las tres últimas temporadas sólo han logrado dos victorias en sus últimos siete partidos de liga. Una derrota y cuatro empates que hacen recordar fantasmas de un pasado traumático.

Eso sí, Arsenal aún cuenta con cinco puntos sobre su más inmediato perseguidor, Manchester City, el cual marcha segundo con 53 puntos. Aun así, City debe un partido que, de ganarlo, podría estrechar la distancia entre ambos a apenas dos puntos.

Además, a los de Arteta les esperan dos derbis calientes en las próximas dos fechas. Uno será contra Tottenham, el domingo 22 de febrero, y el otro será con Chelsea el 1 de marzo en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

Arsenal vs. Manchester City: Copa de la Liga

Otra prueba de fuego para Arsenal será la final de la Copa de la Liga contra Manchester City. Este compromiso está previsto para el domingo 22 de marzo de 2026 en el estadio de Wembley. Será el primer título de la temporada.

Allí, se enfrentarán los dos equipos más regulares del año en un duelo a partido único por la Carabao Cup. Será importante en qué situación llega cada club a este cruce, especialmente en el contexto de la liga inglesa y su definición.

Uno de los momentos que más da de que hablar en Europa y más este año que Arsenal está tan cerca de la corona. No obstante, lo mismo ocurrió en las tres temporadas anteriores y todos ya sabemos cómo terminó esa historia.

