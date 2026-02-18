“Después de unos meses, me siento aún más cómodo”: Luis Díaz y su presente con Bayern Múnich

Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Luis Díaz atraviesa un momento inmejorable en el fútbol alemán. El extremo colombiano se ha convertido en una de las grandes figuras de Bayern Múnich, que es líder sólido de la Bundesliga y que ya está clasificado a los octavos de final de la Champions League. Su impacto en el equipo bávaro no solo se refleja en el rendimiento colectivo, sino también en la confianza que ha ganado dentro del plantel.

En una reciente entrevista con un medio europeo, el guajiro habló sobre su llegada al fútbol alemán, su adaptación y las expectativas que despertó su fichaje. Díaz reveló que desde el primer día fue consciente de la presión que implicaba su traspaso, aunque dejó claro que nunca permitió que eso condicionara su rendimiento.

“El mismo día que firmé, un periodista me confrontó por mi precio de traspaso. Dijo que era uno de los jugadores más caros. En aquel momento dije: si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo. No pretendía presionarme ni decirme que tenía que ser el mejor”, aseguró.

Más allá de los números y el cartel mediático, el colombiano enfatizó que su prioridad siempre ha sido el colectivo. Según explicó, su proceso de adaptación fue gradual y hoy siente que ese camino le ha dado resultados.

“Lo importante era y siempre ha sido el equipo. Quería ir paso a paso, conocer al grupo y luego simplemente hacer mi trabajo. He tenido buenos partidos y debo decir que, después de unos meses, me siento aún más cómodo”, afirmó.

Díaz también confesó que no dudó cuando apareció la opción de vestir la camiseta de Bayern. Para él, la historia y la grandeza del club pesaron desde el primer contacto.

“Cuando el Bayern me llamó, supe desde el primer momento que quería fichar. Me llenó de orgullo porque conocía el club desde hacía mucho tiempo y sabía qué esperar. Fue una buena decisión: llegué a un equipo increíble, con una infraestructura excelente y un campo de entrenamiento fantástico”, señaló.

En el plano personal, el colombiano reconoció que la adaptación no ha estado exenta de dificultades, especialmente por el idioma. “Lo más difícil para mí y mi familia ha sido el idioma, pero sabía que encajaría bien aquí y que podría aportar, como ya lo había hecho antes en Liverpool. El Bayern confió en mí y estoy intentando corresponderles en la cancha”, concluyó.

Con protagonismo, regularidad y respaldo institucional, Luis Díaz no solo vive uno de los mejores momentos de su carrera, sino que se consolida como una pieza clave en un Bayern Múnich que aspira a ganarlo todo esta temporada.

