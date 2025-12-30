Arsenal demostró carácter y terminó el año goleando 4-1 al tercero de la Premier League

Gabriel Magalhaes celebrando el 1-0 del Arsenal frente al Aston Villa este martes 30 de diciembre de 2025. Foto: EFE - VINCE MIGNOTT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Emirates Stadium se llenó, como es costumbre, para ver la goleada 4-1 que le propinó el Arsenal al Aston Villa, el cual marcha tercero en la liga inglesa. Lo que parecía un partido parejo, terminó es una muestra de jerarquía de parte de la escuadra de Londres.

Durante el primer tiempo, el líder de la Premier League y el tercero de la tabla de posiciones no se hicieron daño. Tanto Gunners como Villanos dejaron pocas emociones a los aficionados, entre los que resaltó la cantante británica Dua Lipa, declarada fanática del Arsenal.

Sin embargo, todo cambió en el último acto del encuentro, pues apenas a los 48 minutos, el brasileño, Gabriel Magalhães, anotó de cabeza desde el tiro de esquina. Para el análisis quedó la salida en falso de Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa y la selección argentina.

Cuatro minutos después, el español Martín Zubimendi transformó un milimétrico pase filtrado del capitán Martín Odegaard en el 2-0 del cotejo. No fue hasta el 60′ que el elenco visitante pudo salir del asedio londinense y planteó el juego en inmediaciones del área del local.

Goles del Arsenal vs. Aston Villa

El tercer gol llegó 12 minutos después gracias a un remate de Leandro Trossard, raso y pegado al palo izquierdo del “Dibu” Martínez. Hubo suspenso en la convalidación de este tanto, pues el central tarde varios minutos en desmentir un supuesto fuera de lugar previo.

Finalmente en el 78′, el 4-0 fue obra de otro brasileño, Gabriel Jesús. El delantero había entrado al cotejo apenas un minuto antes, pero eso no le impidió anotar su propia diana en el partido. Un disparo seco de frente al arco fue suficiente para vencer al portero argentino.

A pesar de la goleada y que Aston Villa ya había renunciado al encuentro después del tercer gol del Arsenal, Ollie Watkins descontó en el tiempo de reposición. Exactamente en el 90+4. Minutos antes ya había exigido al guardameta español del club de Londres, David Raya.

¿Cómo quedó la tabla de la Premier League?

A pesar de las 11 victorias consecutivas previas a este partido, con este resultado, Aston Villa se alejó a seis puntos del Arsenal. Y aunque mantiene su tercer lugar en la tabla de posiciones, en caso de que Liverpool le gané como local al Leeds, peligra su puesto.

Por el lado de los Gunners, el equipo dirigido por Mikel Arteta logró cerrar la primera mitad de la liga con 45 puntos. Cinco más que el segundo lugar, Manchester City, el cual volverá a jugar hasta el próximo año, el jueves 1° de enero de 2026 contra Sunderland.

Aunque aún falta la otra mitad de la temporada, lo hecho hasta aquí por el Arsenal habla de un conjunto que parece haber aprendido del pasado y tiene más madera que nunca para, por fin, coronarse campeón de la Premier League 2025/26 luego de 22 años de espera.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador