Arsenal, sufriendo, ganó y cierra el 2025 en lo más alto de la Premier League

Este sábado 27 de diciembre de 2025, Arsenal venció 2-1 a Brighton por la fecha 18 de la Premier League. El equipo dirigido por el estratega español Mikel Arteta se mantiene como líder de la primera división en Inglaterra a pesar del triunfo del Manchester City.

Todo comenzó con un latigazo de Martín Odegaard que puso el 1-0 en el marcador en el minuto 14 e hizo vibrar al Emirates Stadium. Parecía que iba a ser un partido tranquilo para el club de Londres, pues su dominio en el primer tiempo no demostró falencias.

Además, el autogol de Georginio Rutter, jugador de Las Gaviotas en el 52′ puso un tranquilizador 2-0 en el tablero. Sin embargo, 12 minutos después, el visitante anotó el descuento a través del paraguayo Diego Gómez y le puso suspenso a un encuentro casi cerrado.

A partir de ese momento, Arsenal dejó de atacar con ímpetu y decidió manejar la pelota en la mitad de la cancha y elegir mejor sus expediciones ofensivas. Incluso, gozó de una oportunidad de finiquitar el cotejo a través de un contragolpe a cargo de Bukayo Saka.

Arsenal es otra vez el líder de la Premier League

Aunque Brighton no tuvo de una verdadera ocasión de gol que pusiera en duda en triunfo de la escuadra local, los Gunners sí terminaron arrinconados en su arco pidiendo la hora. Eso sí, fue una situación que solo se presentó en los cinco minutos de adición que concedió el árbitro.

Con esto y el 2-1 confirmado en el marcador, Arsenal recuperó la punta de la Premier League y terminará el año en esa posición, pues a pesar de tener un partido más antes de que se acabe el 2025, su perseguidor más cercano, Manchester City, volverá a jugar hasta el primero de enero de 2026.

Aunque apenas en la mitad del campeonato, este es un paso importante y anímicamente motivante para los muchachos de Mikel Arteta que buscan su primer título de la Liga Premier. Un objetivo que se les ha escapado de la manos en las últimas tres temporadas en la que les ha tocado conformarse con el subcampeonato.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025/26

Posición Club Puntos DG 1 Arsenal 42 +22 2 Manchester City 40 +26 3 Aston Villa 36 +9 4 Liverpool 32 +4 5 Chelsea 29 +12

