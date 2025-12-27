Así quedó la tabla de la Premier League luego de los partidos de Manchester City y Arsenal

Martin Odegaard, volante de Arsenal. Foto: AFP - ADRIAN DENNIS

Con la mayoría de los partidos ya disputados en la fecha 18 de la Premier League, el campeonato inglés empieza a perfilar su panorama en la mitad de la temporada.

Arsenal sigue liderando la tabla de posiciones tras una victoria clave como local, en la que su arquero David Raya fue una de las grandes figuras. Por su parte, Manchester City, escolta del equipo de Londres, consiguió un triunfo agónico frente a Nottingham Forest.

El encargado de abrir la fecha fue Manchester United, que logró un triunfo clave para mantenerse en la pelea por los puestos de arriba. Los diablos rojos se impusieron 1-0 contra Newcastle en Old Trafford gracias a un solitario gol de Patrick Dorgu a los 24’ minutos de juego.

Tras un saque de banda ejecutado en largo, el balón cayó dentro del área y, luego del despeje de la defensa visitante, el lateral izquierdo danés empalmó la pelota de volea para marcar el único tanto del compromiso.

Ya el sábado, la atención se centró en los equipos que luchan directamente por el liderato del campeonato. Manchester City y Arsenal salieron al campo con la presión de sumar para no ceder terreno en la cima de la clasificación.

Manchester City venció 2-1 a Nottingham Forest en condición de visitante. El encuentro se mantuvo sin goles hasta el inicio del segundo tiempo, cuando Tijjani Reijnders abrió el marcador tras una asistencia de Rayan Cherki. El local igualó rápidamente con un tanto de Omari Hutchinson. Sin embargo, a los 83’ minutos, Cherki coronó una gran actuación con el gol del triunfo.

Por su lado, Arsenal ganó y quedó en la cima de la Premier League tras vencer 2-1 a Brighton en el Emirates Stadium. El equipo de Mikel Arteta se adelantó temprano en el marcador con un potente remate de Martin Ødegaard al minuto 14′.

Ya en la segunda mitad, un autogol de Georginio Rutter amplió la ventaja, aunque Diego Gómez descontó para el visitante y le puso suspenso al cierre del encuentro. Con esta victoria, Arsenal llegó a 42 puntos, dos más que Manchester City.

Además, el equipo de los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera sigue sin levantar cabeza y sumó una nueva derrota en la Premier League. Wolverhampton cayó 2-1 como visitante contra Liverpool, resultado que le permitió al conjunto de Anfield ubicarse cuarto en la tabla del campeonato inglés.

Yerson Mosquera fue titular y disputó 78′ minutos, mientras que Jhon Arias ingresó en el segundo tiempo, cuando el marcador ya estaba 2-1 a favor de Liverpool. Los goles del encuentro fueron obra de Ryan Gravenberch, al minuto 41′, y Florian Wirtz, al 42′, para el cuadro local. El descuento de la visita llegó al 51′, con un tanto de Santiago Bueno.

Por último, la jornada del sábado de la Premier League se cerró con el partido entre Chelsea y Aston Villa.

El equipo de Londres comenzó ganando el encuentro con un gol de João Pedro al 37′. Sin embargo, el conjunto visitante supo darle vuelta al marcador y Ollie Watkins marcó un doblete a los 63′ y 84′ para darle la victoria a los villanos y así asegurar el tercer puesto en la tabla de la liga inglesa.

Así quedó la tabla de la Premier League luego de los partidos de Manchester City y Arsenal

