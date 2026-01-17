Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

A los 70 años, Javier Vélez brilló en el Rally Dakar y ganó la categoría Classic H4

El colombiano ganó el grupo H4 de la categoría Classic del Rally Dakar tras dominar la competencia desde la segunda etapa junto a su navegante, el argentino Gastón Mattarucco.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
17 de enero de 2026 - 06:51 p. m.
El colombiano ganó el grupo H4 de la categoría Classic del Rally Dakar tras dominar la competencia desde la segunda etapa junto a su navegante, el argentino Gastón Mattarucco.
El colombiano ganó el grupo H4 de la categoría Classic del Rally Dakar tras dominar la competencia desde la segunda etapa junto a su navegante, el argentino Gastón Mattarucco.
Foto: Javier Vélez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Javier “Jota” Vélez firmó una actuación histórica en Arabia Saudita, ganó el grupo H4 de la categoría Classic y completó con éxito su sexto Dakar, esta vez junto al navegante argentino Gastón Mattarucco.

Vélez y Mattarucco dominaron el grupo H4 desde la segunda etapa y no soltaron el liderato hasta cruzar la meta final, tras completar 7.281 kilómetros en la edición 48 del rally.

Vínculos relacionados

Atlético Nacional confirmó la llegada de un extremo de la selección de Venezuela: así juega
Bayern Múnich sumó su tercera goleada en el 2026: vea los tantos del 5-1 a RB Leipzig
Abucheos y silbidos en el Bernabéu: así fue la tensa victoria de Real Madrid contra Levante
Manchester United venció al City y golpeó la pelea por el título: vea los goles

El propio Vélez lo resumió al final de la competencia: “Más no puedo pedir, primer puesto en la categoría. Fue una magnífica decisión haber pasado al Classic. Estuvimos nueve días de primeros en la categoría; fueron muy duras las madrugadas, pero las carreras fluían y los kilómetros los íbamos superando”, explicó el piloto antioqueño.

La categoría Classic no premia la velocidad pura, sino la regularidad, la precisión y la gestión del tiempo. En el grupo H4 —de velocidad media alta— cualquier exceso o retraso se paga caro. Allí, la experiencia pesa tanto como la técnica, y Vélez supo administrar cada tramo con una concentración absoluta.

¿En qué consiste el desafío del Dakar Classic?

A diferencia de otras modalidades, el Dakar Classic obliga a los competidores a mantenerse dentro de tiempos preestablecidos, con controles permanentes en cada especial y sección. “Es una modalidad que exige atención absoluta, minuto a minuto y kilómetro a kilómetro, para no exceder ni quedar por debajo de los tiempos establecidos. La concentración debe ser constante, sin margen para distracciones”, detalló Vélez.

Con el avance de las etapas, la dificultad fue en aumento. Los enlaces se hicieron más cortos, la navegación más exigente y los errores menos tolerables. Arena, piedra y dunas pusieron a prueba a la dupla colombo-argentina, que logró sostener la regularidad incluso en los tramos más desgastantes del recorrido saudí.

Un Dakar completo y sin sobresaltos mecánicos

En la clasificación general del Dakar Classic, Vélez y Mattarucco finalizaron en la posición 51. Sin embargo, lo más destacado fue que no tuvieron inconvenientes mecánicos de consideración a lo largo de toda la competencia.

A bordo de una Toyota Land Cruiser, el equipo logró completar cada jornada sin contratiempos graves. “La Toyota demostró ser un vehículo muy confiable a lo largo de toda la competencia. Si bien no contaba con el mejor rendimiento de motor, respondió sin inconvenientes”, señaló Vélez.

¿Qué viene después del Dakar para Vélez?

Pensando en el Rally Dakar 2027, el plan es competir con un Porsche Cayenne, un proyecto que ya está en marcha y que busca estar listo en mayo, cuando comenzarán las pruebas en Marruecos.

Además, Vélez —con 70 años y una vigencia que desafía cualquier calendario— planea competir en la Ruta 40, que se disputará en Argentina en marzo, y participar en otras tres carreras internacionales durante 2026 como parte de su preparación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Rally Dakar

Rally Dakar 2026

colombiano en el Rally Dakar

Javier Vélez piloto

Javier Vélez piloto colombiano

Javier Vélez piloto colombiano Rally Dakar

Rally Dakar Javier Vélez

Javier Vélez rally dakar 2026

javier velez rally dakar 2026

victoria de javier velez

victoria de javier velez rally dakar

victoria de javier velez rally dakar 2026

javier velez colombia

quien es javier velez

rally dakar hoy

Javier Vélez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.