Arsenal goleó 3-0 a Sunderland y sigue afinzándose como líder de la Premier League

El líder Arsenal cumplió con el guion ante el Sunderland (3-0) y amplió a nueve puntos su ventaja sobre el Manchester City. El equipo ciudadano visitará este domingo 8 de febrero de 2026 a Liverpool por jornada 25 de la Premier League.

Los Gunners, primeros con 56 puntos, confían en un tropiezo de los Citizens (47 unidades) en Anfield para reforzar su sueño de reconquistar la Premier League, 22 años después. El triunfo de este sábado en casa llegó acompañado después del traspié de Aston Villa (tercero con 47 pts) contra Bournemouth (1-1).

En el Emirates Stadium, Arsenal se tomó la revancha contra Sunderland que, en el partido de ida, le arrebató la victoria en el tiempo de reposición (2-2).

Los londinenses construyeron su éxito de este sábado 7 de febrero con paciencia, como tantas veces, y con tres goles en jugada, algo poco habitual para un equipo conocido en toda Europa por sus acciones a balón parado.

El español Martín Zubimendi, solo frente al área, abrió el marcador al minuto 42 con un disparo lejano que entró con la ayuda del poste.

En la segunda parte, el delantero centro Viktor Gyökeres, que salió del banquillo, firmó un doblete al 66′ tras un pase de Kai Havertz y otro de Gabriel Martinelli, revulsivo desde la banca, en el 90+3′ por medio de un contragolpe.

A pesar de la victoria, el conjunto rojiblanco no pudo contar con Bukayo Saka y el capitán Martin Odegaard, ambos lesionados. Por su lado, Sunderland es noveno con 36 puntos, un rendimiento notable para un recién ascendido.

“El Sunderland es un rival realmente duro, muy bueno para romper tu presión y conservar el balón. Creo que el primer gol ayudó a desbloquear eso. Los rematadores entraron y tuvieron un impacto enorme”, dijo Mikel Arteta.

Tabla de posiciones de la Premier League

