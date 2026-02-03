Arsenal jugará su primera final de la temporada, venció a Chelsea e irá por la Carabao Cup

Kai Havertz anota el 1-0 durante la primera semifinal de la Copa de la Liga en Inglaterra entre Arsenal y Chelsea este 3 de febrero de 2026 en Londres, Reino Unido. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Arsenal va por el primer trofeo del año. El club londinense superó 1-0 a su vecino de ciudad, Chelsea, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga en Inglaterra y jugará la final frente al ganador de la llave entre Manchester City y Newcastle United.

El único gol llegó en las postrimerías del juego gracias al alemán Kai Havertz, quien aprovechó la descompensación defensiva de los ‘Blues’, quienes buscaban el tanto del empate. Luego de perder la posesión en campo rival, Declan Rice cruzó un pase de izquierda a derecha que dejó a Havertz solo frente al arquero español Robert Sánchez. Este intentó jugarse el mano a mano con el delantero, pero este lo eludió y marcó en el minuto 90+7.

Arsenal 1-0 Chelsea: semifinal de Carabao Cup

Aunque Chelsea gozó de varias oportunidades para empatar el 3-2 en contra de la ida, nunca pudo ser eficaz de frente al arco de Arsenal. El estadio de Wembley fue testigo de un constante intento del dos veces campeón de Europa por, al menos, forzar los penales.

Sin embargo, los ‘Gunners’ se mantuvieron firmes en defensa y no permitieron ni un solo atisbo de remontada azul. Vale la pena recordar que el conjunto dirigido por Mikel Arteta es líder de la Premier por seis puntos de diferencia sobre el segundo, Manchester City.

Precisamente el cuadro de Pep Guardiola está a un partido de verse la cara con Arsenal en la final de la Carabao Cup. Los ‘Ciudadanos’ se medirán este miércoles 4 de febrero de 2026 contra Newcastle United en la otra semifinal del torneo, que también se disputa en Wembley.

Manchester City vs. Newcastle United: Carabao Cup

En el partido de ida, los ‘Sky Blues’ pegaron primero con un 2-0 a favor, producto de Antoin Semenyo al 53′ y Rayan Cherki al minuto 90+9′. Vale la pena recordar que el club que oficiaba de local era Newcastle, por lo que le espera una dura tarea en el duelo de vuelta.

Este será mañana a las 3:00 p.m. y será transmitido por la señal de Disney+ Premium. El que resulte vencedor en el marcado global, se medirá ante Arsenal en la final de la Copa de la Liga en Inglaterra que se disputará en el templo inglés, Wembley, el domingo 22 de marzo.

Habrá que esperar si City mantiene el status quo y logra clasificarse a su décima final de Carabao Cup. Un torneo de segundo orden en el prestigioso fútbol inglés, pero que sigue siendo un título oficial por el que se compite y suma en el palmarés general de los equipos británicos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador