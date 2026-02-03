¿Se termina la novela de James Rodríguez? Este equipo está cerca de ficharlo

James Rodríguez participa del calentamiento previo al partido por la Liga MX entre León y Puebla en México. Foto: EFE - Luis Ramírez

Todo parece indicar que los rumores acerca del futuro de James Rodríguez están cerca de acabarse. Luego de estar relacionado, al menos del lado de la prensa, con equipos de México, Argentina, Brasil y hasta Millonarios de Colombia, el goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 habría encontrado su destino donde comenzó esta novela: Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, redactor de The Athletic, y el mismo que hace un mes dijo que James no había recibido ninguna oferta de algún club en la MLS, confirmó que Minnesota United tendría todo acordado para oficializar la llegada del futbolista colombiano, el segundo mayor goleador del equipo nacional y el cuarto con más partidos.

Minnesota United, el primer pretendiente de James Rodríguez

Pasado su último partido con el León de México, 8 de octubre de 2025, esta escuadra estadounidense fue la primera en ser nombrada públicamente como uno de los posibles destinos del ídolo nacional. Una información que fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo.

Sin embargo, todo parece haber retornado a su cauce tras la última publicación de James en sus redes sociales, pues se le vio en su avión privado con el mensaje “Here we go” (Aquí vamos), dando a entender que emigraba fuera del país para comenzar una nueva etapa.

De confirmarse, esta sería con el Minnesota United, una de las 30 franquicias de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Aunque el conjunto norteamericano no ha ganado nunca la liga de su país, es justo el tipo de propuesta que James Rodríguez llevaba buscando hace mucho tiempo.

¿Dónde juega Minnesota United?

Miembro de la Conferencia Oeste, este cuadro hace sus veces de local en Saint Paul, la capital del estado de Minnesota. Su estadio se llama el Allianz Field y en su uniforme titular utiliza el color negro y en el de visitante un tono azul claro.

Fue fundado el 5 de febrero de 2010, pero no fue hasta siete años después que fue admitido como un club profesional de la primera división estadounidense. Desde entonces no ha logrado ganar ningún título, pero en su plantilla de 2025 tuvo al colombiano Jefferson Díaz.

En caso de que se concrete el fichaje por James Rodríguez, sería una gran noticia para la selección de Colombia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una cita en la que para sus compañeros, para Néstor Lorenzo y para buena parte del país es primordial la presencia, y en buena forma, de James David Rodríguez Rubio.

