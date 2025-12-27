¿MLS o Brasileirão? Estos son los pretendientes de James Rodríguez a seis meses del Mundial

James Rodríguez saluda durante el calentamiento del partido entre León y Puebla el 8 de noviembre de 2025. Foto: EFE - Luis Ramírez

Desde Estados Unidos, la sede principal de la Copa del Mundo 2026, surgieron rumores de que James Rodríguez podría estar cerca llegar a la Major League Soccer (MLS) de ese país. Todo esto a menos de seis meses de la cita orbital en la que la selección de Colombia estará presente.

En concreto, se trata del Columbus Crew, un club donde hace poco militó Juan Camilo “El Cucho” Hernández y hace de local en Ohio. No obstante, no es el primer equipo norteamericano con el que vinculan al capitán de Colombia, pues el primer nombre en aparecer fue el Orlando City.

De acuerdo con la información emitida desde suelo estadounidense, el fichaje podría confirmarse antes de que termine el 2025. Sin embargo, esta no es la única liga que está interesada en contar con el talento, la magia y la visión del “10″ de la selección nacional.

Además, el tardío comienzo de la MLS, 21 de febrero de 2026, podría ser factor determinante para alejar a James Rodríguez de cualquier escuadra en Estados Unidos. Incluso, desde tierras mexicanas aseguran que el retorno del mediocampista colombiano es una opción viable.

¿Qué equipos quieren a James Rodríguez?

Según TV Azteca, uno de los medios de comunicación más importantes de México, São Paulo, equipo en el que estuvo James de julio de 2023 a agosto de 2024, estaría dispuesto a pagarle USD 4 millones por año al colombiano con tal de volverlo a tener entre sus filas.

Sin embargo, Globo Esporte, otro medio importante, pero de Brasil, dijo que el Tricolor Paulista solo está interesado en fichajes de bajo costo. Además, tienen que ser jugadores del gusto absoluto del director técnico argentino Hernán Crespo, quien no es el fanático número uno del fútbol de James Rodríguez.

Incluso, el mejor jugador de la Copa América Estados Unidos 2024 no terminó en los mejores términos con el São Paulo. Luego de no ser un titular indiscutido desde un comienzo y quedar marcado por un fallo en una tanda de penales de Copa Sudamericana, la historia entre club y jugador no terminó de la mejor forma.

¿Cómo llega James Rodríguez al Mundial 2026?

Aunque el ex Real Madrid siempre ha demostrado que no necesita acumular muchos minutos en sus clubes para poder figurar en la selección de Colombia, será importante que el segundo jugador con más partidos en la Tricolor llegue con ritmo a la Copa del Mundo.

Mucho más teniendo en cuenta la exigencia que le espera a Colombia desde la fase de grupos, pues el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerrará esta parte de la cita orbital frente a uno de los candidatos al título mundial, la Portugal de Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez.

A pesar de que las posibilidades de clasificar a segunda ronda de la Copa Mundial de la FIFA se hayan maximizado con la inclusión de cuatro cupos a los mejores terceros, un nuevo partido de eliminación directa señala un margen de error mínimo a partir de 16avos de final.

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

Rival Fecha Hora Lugar Uzbekistán martes 17 de junio 9:00 p. m. Estadio Azteca, Ciudad de México Jamaica/Nueva Caledonia/República Democratica del Congo miércoles 23 de junio 9:00 p. m. Estadio Akron, Guadalajara Portugal sábado 27 de junio 6:30 p. m. Hard Rock Stadium, Miami

