Manchester City ganó y vuelve a ponerse líder de la Premier League

Rayan Cherki celebrando su gol frente al Nottingham Forest en el The City Ground de Nottingham, Inglaterra este 27 de diciembre de 2025. Foto: AFP - BEN STANSALL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado 27 de diciembre de 2025, el Manchester City venció 2-1 a Nottingham Forest por la fecha 18 de la Premier League. Los dirigidos por el español Pep Guardiola tuvieron que remar más de la cuenta para conseguir una victoria primordial en sus aspiraciones ligueras.

El partido en el The City Ground cerró el primer tiempo sin goles, pero apenas a tres minutos de comenzada la parte complementaria llegó el primer gol de los Ciudadanos. Este fue obra de Tijjani Reijnders, quien anotó tras una asistencia de su compañero Rayan Cherki.

En el minuto 54, el equipo local respondió al tanto del elenco de Manchester con una diana de Omari Hutchinson. Este hecho complicó el encuentro para los Sky Blues que con ese resultado quedaban por debajo del Arsenal a falta de que este jugará su cotejo de la fecha.

Sin embargo, en el 83, le volvió el alma al cuerpo a Guardiola cuando Rayan Cherki completó un partido redondo con el gol que puso a su cuadro por delante en el marcador 2-1. Con esto, la responsabilidad queda, otra vez, del lado del Arsenal al cual no le sirve más que ganar.

¿A qué hora juega Arsenal hoy?

A las 10:00 a. m. (hora colombiana) de este sábado 27 de diciembre, el club de Londres saltará al campo de juego del Emirates Stadium en busca de una victoria que le devuelva el primer lugar de la Premier League. Un torneo que se le ha hecho muy esquivo a los Gunners.

Su rival será Brighton; escuadra que marcha novena en la liga inglesa con 24 puntos, a cinco de los puestos de clasificación a competencia europea. Por lo que un empate le puede resultar beneficioso, pero que, en cambio, perjudicaría los intereses del equipo local.

En caso de que este encuentro termine en tablas, Arsenal igualaría la línea de los 40 puntos del Manchester City, pero perdería la posición de privilegio frente al City por la diferencia de gol. Mientras los de Manchester tienen +26, los de Londres tienen +21.

¿Cuándo vuelve a jugar Manchester City?

El 10 veces campeón de la Premier League volverá a la acción el próximo año. Exactamente el primero de enero de 2026 frente a Sunderland por la fecha 19 de la primera división en Inglaterra. El cotejo será a las 3:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión de Disney+ Premium.

Esta temporada, el elenco Citizen tratará de volver a reinar en la mejor liga del mundo luego de perder la corona la temporada anterior frente al Liverpool del colombiano Luis Díaz. La última del guajiro en suelo británico antes de dar el salto al Bayern Múnich de Alemania.

Por su parte, Arsenal intentará ser campeón de la Premier League luego de tres subcampeonatos seguidos. El club de la capital inglesa no levanta el trofeo de la Liga Premier desde la temporada 2003/04, cuando aún tenía entre sus filas al histórico francés Thierry Henry.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador