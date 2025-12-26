Jorge Carrascal cambiaría de equipo y llegaría a un grande del fútbol francés

Jorge Carrascal, volante de Flamengo y la selección de Colombia. Foto: AFP - MAURO PIMENTEL

Jorge Carrascal tendría un nuevo equipo antes del Mundial de la FIFA de 2026. Olympique de Marsella ya dio el primer paso formal y presentó una oferta a Flamengo para hacerse con los servicios del mediocampista colombiano, una de las grandes figuras del campeón de América en 2025.

Según información proveniente de Francia, el club marsellés puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 15 millones de euros, a petición directa del técnico Roberto De Zerbi, quien considera al cartagenero una prioridad para reforzar su proyecto ofensivo de cara a la Ligue 1. El entrenador italiano busca un futbolista creativo y dinámico.

Flamengo, sin embargo, no parece dispuesto a facilitar la salida del jugador. El mengão pagó cerca de 13 millones de euros al Dinamo de Moscú en agosto de 2025 y firmó al colombiano hasta junio de 2029.

Además, Carrascal se consolidó como titular en el equipo de Filipe Luís y fue clave en la conquista del Brasileirao y la Copa Libertadores, torneo en el que marcó el gol decisivo en la semifinal contra Racing.

Desde Brasil aseguran que la directiva valora al volante de 27 años en no menos de 20 millones de euros, entendiendo su importancia deportiva y el objetivo del club de mantenerse competitivo a nivel internacional.

Además, cabe recalcar que el volante de la selección de Colombia se prepara para el Mundial de la FIFA de 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, y busco llegar con continuidad a la cita mundialista.

Por ahora, Marsella insiste en llevarse al jugador mientras que Flamengo, a no ser que llegue una mejor oferta, no venderá al volante. El mercado apenas comienza y el desenlace dependerá de si el club francés está dispuesto a acercarse a las pretensiones económicas del campeón de América.

