Manchester City y Arsenal protagonizaron uno de los partidos más intensos de la jornada en la Premier League. En el Emirates Stadium, londinenses y ciudadanos igualaron 2-2 en un encuentro cargado de emociones, cinco tarjetas amarillas en la primera parte y varias decisiones arbitrales que dejaron interrogantes. Cuando el equipo de Enzo Maresca parecía llevarse tres puntos fundamentales, Jurrien Timber apareció en los minutos finales para rescatar un empate que mantiene a los dirigidos por Mikel Arteta en lo más alto de la clasificación.

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Arsenal y Manchester City empataron en un partidazo: así quedó la tabla de la Premier League

El resultado dejó sensaciones encontradas. Arsenal conservó su ventaja de seis puntos sobre el Manchester City, pero volvió a mostrar dificultades para controlar los partidos y concretar sus oportunidades. Los visitantes, por su parte, estuvieron cerca de conseguir una victoria que habría reducido considerablemente la distancia entre ambos en la pelea por el título.

Uno de los protagonistas de la tarde fue Erling Haaland, quien volvió a marcarle al conjunto de Arteta y alcanzó su quinto gol en cinco partidos frente al Arsenal. El delantero noruego abrió el camino para el City en un compromiso en el que Enzo Fernández también tuvo una participación determinante.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y controversia. Enzo Fernández reclamó una infracción después de caer cuando se aproximaba al arco rival, pero el árbitro dejó continuar. Posteriormente, Kai Havertz consiguió enviar el balón al fondo de la red, aunque la anotación fue invalidada por un fuera de lugar milimétrico.

La primera mitad también estuvo marcada por cinco amonestaciones y un episodio entre Jurrien Timber y Jeremy Doku. El defensor del Arsenal pareció sujetar uno de los mechones del cabello del futbolista del Manchester City, una acción que abrió el debate sobre una posible expulsión. El VAR no intervino y el jugador neerlandés continuó en el terreno de juego.

Antes del descanso, Havertz encontró finalmente el empate para los locales, que llegaron al complemento con la intención de cambiar el desarrollo del compromiso.

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Timber salvó al Arsenal y el VAR validó el empate

La segunda parte mantuvo el ritmo y tuvo nuevamente a Enzo Fernández como uno de los futbolistas más influyentes. El argentino participó en la construcción de la segunda anotación del Manchester City, en una combinación con el mediocampista Ayyoub Bouaddi que terminó dándole ventaja a los visitantes.

Arsenal necesitaba reaccionar y tuvo oportunidades para conseguirlo. Viktor Gyökeres, quien ingresó desde el banco de suplentes, desperdició dos ocasiones claras. Primero estrelló un cabezazo contra el poste después de un centro de Noni Madueke y, posteriormente, no logró dirigir al arco otro envío del mismo compañero cuando estaba en una posición favorable.

La falta de efectividad parecía condenar al conjunto londinense, pero Jurrien Timber apareció en los minutos finales para establecer el 2-2 definitivo.

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La anotación no estuvo exenta de polémica. El VAR revisó durante varios minutos una posible mano del defensor y un eventual contacto sobre el arquero. Sin embargo, después de observar las diferentes tomas disponibles, los encargados de la revisión determinaron que no existían pruebas concluyentes para invalidar el gol.

La explicación oficial indicó que no se había identificado una infracción sobre el guardameta ni evidencia definitiva de que el balón hubiera golpeado la mano derecha de Timber. De esta manera, el tanto fue confirmado y Arsenal pudo celebrar un empate que parecía complicado minutos antes.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League?

El empate tuvo consecuencias importantes para la lucha por el campeonato inglés. Arsenal llegó a 28 puntos y se mantiene como líder de la Premier League, mientras que Manchester City quedó en la segunda posición con 23 unidades.

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Para los ciudadanos, el resultado significó dejar escapar una oportunidad importante. Una victoria en el Emirates Stadium les habría permitido reducir a tres puntos la diferencia con el equipo de Arteta. Además, el conjunto de Guardiola atraviesa un momento complicado en el campeonato, pues acumula cinco partidos consecutivos sin conseguir una victoria en la liga, después de haber comenzado la temporada con siete triunfos seguidos.

Arsenal, entretanto, consiguió sostener su ventaja en la clasificación, aunque tendrá que corregir algunos aspectos de su funcionamiento de cara a los próximos compromisos. La ausencia de Declan Rice se hizo sentir en el mediocampo, especialmente por las dificultades para recuperar el control del juego y contener las transiciones del rival.

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La jornada también dejó una consecuencia para Mikel Arteta. El entrenador español recibió su tercera tarjeta amarilla de la temporada y, por acumulación de amonestaciones, no podrá dirigir desde el banquillo el próximo partido frente al Brentford, a mitad de semana.

El 2-2 dejó abierta la disputa por el título y evitó que el Manchester City se acercara todavía más al liderato. Arsenal conserva una ventaja importante, pero el resultado también evidenció que la pelea por la Premier League todavía tiene varios capítulos por delante.

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