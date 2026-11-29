El accidente se produjo en el primer giro de la competencia, en medio de un incidente múltiple que involucró a cinco pilotos, todos ellos obligados a retirarse….

El cierre de la temporada 2026 de Moto2 no tuvo el desenlace que esperaba David Alonso. El piloto colombiano llegó al Gran Premio de Valencia con posibilidades de meterse en el podio de la clasificación general, pero una caída en la primera vuelta de la carrera lo dejó sin opciones de luchar por los últimos puntos del campeonato y lo obligó a abandonar en el Circuit Ricardo Tormo.

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David Alonso sufrió una caída en su última carrera de Moto2 y cerró su temporada 2026: video

El accidente se produjo en el primer giro de la competencia, en medio de un incidente múltiple que involucró a cinco pilotos, todos ellos obligados a retirarse. Entre los afectados también estuvo el español Daniel Holgado, compañero de Alonso en el Aspar Team, quien igualmente se despidió de la última carrera del año sin poder terminarla.

La caída fue un duro golpe para las aspiraciones del colombiano, que buscaba cerrar su segundo año en la categoría intermedia con un lugar entre los tres mejores de la clasificación mundial. Sin embargo, el resultado en Valencia terminó por dejarlo fuera de esa posibilidad.

¿Quién ganó la última carrera de Moto2 en 2026?

Mientras Alonso y otros cuatro pilotos abandonaban por el accidente, la victoria en el Gran Premio de Valencia quedó en manos del australiano Senna Agius, quien cruzó la meta con un tiempo de 34:09.493.

El español Alex Scrig terminó en la segunda posición, mientras que el neerlandés Collin Veijer completó el podio de la jornada. Así se cerró el calendario de Moto2, en una carrera que también definió los últimos movimientos de la clasificación general.

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Así terminó David Alonso en la clasificación de Moto2

Aunque no pudo terminar la última competencia, David Alonso cerró la temporada 2026 en el quinto puesto del campeonato mundial, con 217 puntos. El colombiano quedó por detrás de su compañero Daniel Holgado, quien acumuló 225 unidades y finalizó en la cuarta posición.

El título de la categoría fue para el español Manuel González, a quien le bastó con terminar quinto en Valencia para asegurar la corona. El piloto sumó 297,5 puntos y superó por apenas 2,5 unidades a su compatriota Izan Guevara, quien terminó cuarto en la carrera y segundo en el campeonato.

El podio de la clasificación general lo completó el también español Iván Ortolá.

De esta manera, Alonso se despidió de Moto2 con un quinto lugar en la temporada, después de un año en el que estuvo en la pelea por los puestos de privilegio, aunque sin poder cerrar el campeonato con el resultado que buscaba.

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David Alonso dará el salto a MotoGP en 2027

La próxima temporada marcará un cambio importante en la carrera del colombiano. Con apenas 20 años, David Alonso llegará a MotoGP en 2027, la máxima categoría del motociclismo mundial.

El piloto ya fue confirmado como nuevo corredor del equipo Pro Honda LCR, con el que afrontará este nuevo desafío después de dos temporadas en Moto2.

Alonso, quien fue campeón mundial de Moto3 en 2024, dará así el salto a la categoría reina del motociclismo. Su última carrera en Valencia puso punto final a su recorrido en Moto2 y abrió la puerta a una nueva etapa en su trayectoria deportiva.

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