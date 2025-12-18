Futbolista de Barcelona fue víctima de un ataque armado en Ecuador: esto es lo que se sabe

Mario Pineida (d) de Barcelona disputa un balón con Samuel Brito de Fluminense. Foto: Agencia EFE

El futbolista ecuatoriano Mario Pineida fue asesinado en un atentado este miércoles 17 de diciembre, según informó su club, Barcelona Sporting Club, de Guayaquil, ciudad que se ha convertido en uno de los principales focos de la violencia ligada a bandas del narcotráfico en Ecuador.

Pineida, de 33 años, integró la selección ecuatoriana en las eliminatorias rumbo a los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. Además, tuvo un paso por el Fluminense de Brasil en 2022.

A través de un comunicado publicado en la red social X, Barcelona SC expresó su profundo pesar: “Informamos, con profundo dolor, que hemos sido notificados de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra en Guayaquil”.

El crimen fue confirmado por el Ministerio del Interior, que señaló que una unidad especializada de la Policía Nacional se encuentra adelantando las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el portal digital Primicias, dos personas que se movilizaban en motocicletas dispararon contra Pineida, su madre y otra mujer, aunque hasta el momento no se ha precisado si hubo más víctimas fatales.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta como familia barcelonista”, añadió el club.

La institución también pidió a su afición “elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia”.

Este crimen se suma a otros hechos violentos que han golpeado al fútbol ecuatoriano en los últimos meses. En septiembre pasado, tres jugadores de la segunda división fueron asesinados, uno de ellos presuntamente relacionado con un caso de apuestas deportivas. Un mes después, el futbolista Bryan Angulo, quien se encontraba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros.

Ecuador atraviesa una espiral de violencia asociada al narcotráfico y cerrará el año con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica, con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

